Yuasa Battery Grottazzolina pronta per i Playoff Challenge contro Sonepar a Padova

In palestra la Yuasa Battery Grottazzolina con l’attenzione completamente rivolta al prossimo impegno nei Playoff Challenge in programma domenica prossima alle ore 16 a Padova contro la Sonepar, formazione che la Yuasa non solo ha affrontato due volte in campionato ma anche di recente al Torneo Internazionale di Dubai superandola in quel caso con il punteggio di 3-1. Anche in campionato a Padova la Yuasa si impose sempre 3-1 in campionato in avvio del girone di ritorno proprio confermando i progressi mostrati nelle giornate precedenti e dando il via a quella magica rincorsa in classifica che ha portato alla straordinaria salvezza anticipata e non solo. Da li anche il decimo posto che è valsa la qualificazione ai Playoff Challenge che sono assolutamente motivo di orgoglio e che la Yuasa ha intenzione di giocarsi al meglio delle proprie possibilità. Anche se l’inizio è stato in salita con la sconfitta netta in casa di Cisterna, la voglia è quella di reagire immediatamente come conferma Marco Cubito che con la Yuasa ha vissuto tutta la salita dalla A3 fino alla Superlega. "Siamo arrivati alla gara di Cisterna dopo un lungo stop e c’è stato anche un ampio turn over, con chi ha giocato meno durante la stagione che ha avuto spazio. Contro Padova dovremo sicuramente dare qualcosa in più di quanto fatto domenica scorsa. Forse l’adrenalina è un po’ calata rispetto ai momenti caldi della stagione ma noi vogliamo assolutamente onorare il percorso che abbiamo già fatto e vogliamo continuare a fare. In palio c’è un obiettivo importantissimo anche se abbiamo di fronte squadre molto attrezzate e che hanno chiuso la stagione davanti a noi. Non dimentichiamo però che in palio c’è la possibilità di andare a fare un percorso europeo e credo che Grottazzolina sarebbe qualcosa di incredibile. Per me questa stagione rappresenta una grandissima opportunità. Mi sono allenato ad alto livello: una bellissima esperienza ma anche impegnativa. Non giocando tantissimo c’è sempre quella fame e quella voglia di scendere in campo e dimostrare qualcosa".

Intanto fino all’11 aprile è possibile esercitare la prelazione per la conferma dei vecchi abbonamenti: oggi al PalaGrotta, il 10 e l’11 aprile al PalaSavelli ed in entrambi i casi sempre dalle ore 18 alle ore 20. Dal 12 aprile al 15 aprile ci sarà la libera vendita a tutti dei mini-abbonamenti: sabato 12 e martedì 15 aprile al PalaGrotta mentre lunedì 14 aprile al PalaSavelli, sempre dalle ore 18 alle ore 20. Infine dal 16 aprile si aprirà al libera vendita dei tagliandi.