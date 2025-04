Yuasa battery Grottazzolina sconfitta nei Playoff Challenge: voglia di riscatto contro Padova

Archiviata la prima uscita della Yuasa battery Grottazzolina nei Playoff Challenge con una sconfitta in tre set in casa di Cisterna. Gara che ha visto sempre rincorrere la squadra di coach Massimiliano Ortenzi ma senza riuscire a rimanere incollati ai laziali. "Avevamo scelto di scendere in campo con un determinato sestetto, anche se poi Petkovic si è bloccato in mattinata e abbiamo dovuto cambiare qualcosa - ha commentato coach Massimiliano Ortenzi - Ma al di là di questo non mi è piaciuto cosa abbiamo messo in campo. Non siamo stati noi, con l’atteggiamento e la spensieratezza che ci avevano caratterizzato nell’ultimo periodo. Abbiamo avuto degli sprazzi positivi, nel primo e nel terzo set, rimettendoci in carreggiata, ma abbiamo mollato nelle situazioni semplici. Non mi è piaciuta la poca attenzione, in alcuni momenti ho anche notato la mancanza di agonismo. Dispiace a me ma anche ai ragazzi per aver fatto brutta figura e dalla prossima cercheremo di assere diversi da così. Per i tifosi presenti a Cisterna ci tenevamo a fare una gara diversa. Alla fine puoi vincere o perdere, ma sono mancati l’approccio e la voglia devono essere diversi da quello che abbiamo visto. Dobbiamo semplicemente capire che a questo livello qui non si può giochicchiare perché fai fatica a tenere il ritmo degli altri". Ci sarà dunque voglia di riscatto prima a Padova domenica 13 aprile e poi nei due match casalinghi dei playoff: sabato 19 aprile, alle ore 20. 30, contro Verona e mercoledì 23 Aprile, sempre alle 20.30, contro Milano. Definiti i prezzi dei biglietti e dei mini abbonamenti validi per le due gare. Singoli biglietti a 12 euro per la curva (10 ridotto), 18 euro per la Tribuna Centrale (14 ridotto) e 38 Tribuna Gold (30 ridotto). Mini-abbonamenti a 20 euro per la curva (15 ridotto), 30 euro per la Tribuna Centrale (20 ridotto) e 50 euro per la Tribuna Gold (35 ridotto). Previste agevolazione per gli Istituti Comprensivi convenzionati e per le società di volley: 5 euro per i ragazzi, 10 per gli accompagnatori senza dimenticare la vendita online su vivaticket.com. Intanto previste tre finestre temporali per l’acquisto direttamente ai boettghini. Da oggi all’11 aprile è possibile esercitare la prelazione per la conferma dei vecchi abbonamenti. Oggi e domani al PalaGrotta, il 10 e l’11 Aprile al PalaSavelli: in entrambi i casi sempre dalle ore 18 alle ore 20. Successivamente si apriranno le altre finestre per vendita libera mini abbonamenti e dei tagliandi.