Yuasa Battery Grottazzolina sfida Milano al PalaSavelli nei Playoff Challenge

E’ tempo di ritornare, dopo appena quattro giorni, ancora al PalaSavelli per la Yuasa Battery Grottazzolina. Dopo quasi due mesi di assenza dal Palas amico c’è stato il rientro in grande stile con il successo su Verona, reduce da due vittorie di fila. Ora la voglia è quella di dare ancora continuità al proprio cammino in questo quarto turno dei Playoff Challenge e per farlo la squadra è pronta a scendere in campo per affrontare alle 20,30 Milano in un match che conta moltissimo anche in chiave qualificazione.

I milanesi guidati da Roberto Piazza hanno tre punti in classifica proprio come la Yuasa, inserita nel gruppone di squadre a quota tre, che vanno dal terzo al sesto posto; insieme a loro anche Cisterna e Padova. Da sola al comando e a punteggio pieno c’è Modena che la Yuasa affronterà nell’ultima giornata di questo mini-girone, dietro a quota sei punti appunto Verona che ha "inciampato" rovinosamente al PalaSavelli.

Numeri alla mano, un pieno stasera contro la squadra di Roberto Piazza potrebbe spalancare la strada addirittura alle semifinali per Petkovic e compagni. Milano arriva alla sfida reduce da un bel successo 3-0 casalingo nei confronti di Padova ma nelle prime due giornate sono arrivate altrettante sconfitte: prima all’esordio 3-1 in casa di Verona e la seconda per 3-0 in casa contro Modena. Milanno nell’ultima gara si è esaltata con i 13 punti di un super Gardini ma anche con la diagonale Porro – Reggers.

Di contro coach Massimiliano Ortenzi è assolutamente consapevole dell’alto livello tecnico della sfida: "Sarà un match difficile ma nel nostro Palas sappiamo che ce la possiamo giocare contro tutti. Dobbiamo mettere in campo tutto l’agonismo possibile per fare la miglior pallavolo che conosciamo". Il precedente in campionato proprio a Porto San Giorgio è assolutamente di buon auspicio per la Yuasa che si impose 3-2 su Milano al termine di quasi tre ore di grande battaglia, fu l’ennesima vittoria di un girone di ritorno stratosferico, culminato con la salvezza anticipata.

Insomma i precedenti sono decisamente importanti e Milano è squadra che da sempre esprime una grande pallavolo". Potrebbe anche essere l’ultimo appuntamento casalingo di questa estenuante stagione: per chi volesse essere presente i biglietti sono disponibili al botteghino del PalaSavelli oggi dalle 16,30 fino ad inizio gara. Match che sarà diretto dalla coppia arbitrale da Denis Serafin e Luca Serfilippi e sarà osservato un minuto di raccoglimento, ordinato dalla Fipav, per onorare Papa Francesco.

Roberto Cruciani