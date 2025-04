Yuasa Battery Grottazzolina sfida Sonepar Padova per i Playoff Challenge

Dimenticare subito la sconfitta in tre set di Cisterna e continuare la striscia positiva contro Padova. Ecco l’obiettivo della Yuasa Battery Grottazzolina che si sta preparando a scendere in campo domenica alle ore 16 in casa della Sonepar Padova, una sfida arrivata al quarto incrocio stagionale. Padova ha vinto al PalaSavelli nel girone dei andata per poi essere battuta 3-1 nel girone di ritorno, a casa propria, da una Yuasa allora in pieno magic moment che si involava verso il traguardo della salvezza anticipata. Due sfide in campionato ma anche una all’estero e precisamente a Dubai. Padova e Grotta erano le due protagoniste italiane del Torneo Internazionale disputato in terra d’Arabia e si sono incrociate anche li ma in semifinale. Primo set in quel caso per Padova ma super rimonta Yuasa capace di chiudere 3-1 in proprio favore, strappando il pass per la finalissima contro la Dynamo Mosca. Ora la quarta sfida con un bilancio favorevole per Petkovic e compagni che vogliono cercare il pieno per rimanere assolutamente in corsa verso le semifinali dei Playoff Challenge. E la Yuasa non sarà assolutamente sola in terra veneta con gli Skapigliati presenti che stanno chiudendo un pullman per essere vicini ai propri ragazzi in questa fase storia della storia del volley targato Grotta. E’ la seconda sfida consecutiva in trasferta in attesa di una quattro giorni casalinga tutta da vivere per coach Ortenzi e i suoi ragazzi che il prossimo 19 aprile alle ore 20,30 riceveranno la visita di Verona mentre mercoledì 23 Aprile se la vedranno sempre al PalaSavelli contro Milano. Proprio in tal senso e per agevolare l’afflusso la società ha definito le modalità di acquisto di mini-abbonamenti e singoli tagliandi per le due sfide, con tre finestre temporali ben definite. Nella giornata di oggi e di domani è ancora possibile infatti esercitare la prelazione per la conferma dei vecchi abbonamenti direttamente al botteghino del PalaSavelli con orario di apertura dalle ore 18 alle ore 20. Dal 12 aprile al 15 aprile ci sarà invece la libera vendita a tutti dei mini abbonamenti per le due gare e in particolare, sabato 12 e martedì 15 Aprile al PalaGrotta mentre lunedì 14 Aprile al PalaSavelli: gli orari previsti sono sempre gli stessi e vanno dalle ore 18 alle ore 20. Infine, ultima finestra programmata, dal 16 Aprile si aprirà al libera vendita dei tagliandi anche per la singola partita. L’acquisto online è sempre possibile sulla piattaforma Vivaticket.