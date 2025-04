Yuasa Battery Grottazzolina: sfide cruciali contro Verona e Milano al PalaSavelli

Secondo ko per la Yuasa Battery Grottazzolina a Padova in questi Playoff Challenge, un match caratterizzato anche dalle tante assenze come quelle di Zhukouski, Petkovic e Comparoni non al meglio della condizione. Non una stagione particolarmente felice in tal senso per una Yuasa che soprattutto nella prima parte di stagione ha avuto tanta sfortuna da questo punto di vista. "Contro Padova - commenta il coach Massimiliano Ortenzi - abbiamo fatto tanta fatica nel cambio palla e in ricezione. Padova ha preso ritmo e coraggio, certe gare poi diventano difficili da interpretare. Quando non trovi ritmo, fai molta fatica ad entrare in gara e fare cose buone. E le poche volte che le fai non riesci a trovare il break. Sapevamo che sarebbe stato complicato, anche con alcuni giocatori ai box ma non deve essere assolutamente una scusante. Sicuramente sappiamo fare meglio di così e cercheremo di farlo in queste due gare in casa, magari con un servizio migliore e più efficace". Ma non bisogna guardarsi alle spalle e pensare a queste due sconfitte, davanti ci sono due grandi appuntamenti interni contro Verona e Milano in programma rispettivamente il 19 e il 23 Aprile, al PalaSavelli, sempre alle 20,30. Sono in vendita i mini-abbonamenti per le due gare casalinghe nella giornata di oggi al botteghino del PalaGrotta (dalle ore 18 alle ore 20) per agevolare i tifosi di casa. Prezzi agevolati anche per i prezzi dei singoli biglietti acquistabili al prezzo di 12 euro per la curva (10 ridotto), 18 euro per la Tribuna Centrale (14 ridotto) e 38 Tribuna Gold (30 ridotto). Previsti anche dei mini-abbonamenti che consentono l’accesso ad entrambe le gare casalinghe. In questo caso sono 20 euro per la curva (15 ridotto), 30 euro per la Tribuna Centrale (20 ridotto) e 50 euro per la Tribuna Gold (35 ridotto).

E proprio alle due sfide guarda coach Ortenzi proprio per la voglia di regalare ancora una volta delle grandi soddisfazioni al proprio pubblico in queste ultime uscite stagionali proprio al PalaSavelli capace di vestire spesso l’abito buono. "Al PalaSavelli - aggiunge Ortenzi - speriamo di regalare un finale bello di questa stagione entusiasmante ai nostri tifosi e fare due buone gare contro Verona e Milano. Affrontarle ora è complicato ma vogliamo farlo al meglio. Mi auguro che siano in tanti a sostenere i ragazzi. Abbiamo fatto due brutte prestazioni esterne che però non cancellano quanto fatto nel corso del campionato".