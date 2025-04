Yuasa Battery Grottazzolina: stagione 2024-2025 chiusa con salvezza anticipata in Superlega

Chiusa la stagione della Yuasa Battery Grottazzolina in questo 2024-2025 con la sconfitta di Modena nei playoff Challenge. Una sconfitta indolore considerando lo straordinario cammino che la squadra ha portato a termine coronando la salvezza in Superlega addirittura in anticipo.

"Siamo rimasti attaccati nei primi due set anche se abbiamo osato poco al servizio – spiega Ortenzi – Far giocare De Cecco con palla in mano non è una buona idea e abbiamo faticato. Nel terzo, due o tre buoni turni di battuta di Modena hanno scavato il solco: avevano motivazioni più forti per portarla a casa; questo fa la differenza in certe situazioni e in certi momenti anche se ci abbiamo provato".

Obiettivo poi spostato sul bilancio di un’annata indimenticabile per tutto l’ambiente: "Si rischia a volte di dimenticare e cancellare certi momenti. Ma questi ragazzi hanno fatto qualcosa di importante e straordinario. Sono rimasti squadra quando non era facile esserlo, tirandosi fuori da una situazione brutta e quando nessuno intorno ci credeva. Questo è il valore più grande e credo sia stato ancor più difficile di vincere il campionato lo scorso anno: fare questo vuol dire avere dei valori, essere pronti a trovare soluzioni alle situazioni negative. Questo ce lo dobbiamo portare dietro perché sennò corriamo sempre il rischio di correre dietro a situazioni che non ci appartengono. Rimaniamo lì con umiltà, con voglia di stupire e di regalare emozioni a chi ci segue ma con la voglia di non sottovalutare mai cosa stiamo facendo".

Non è assolutamente abitudine della M&G e della Yuasa vivere di ricordi ma sempre guardare avanti seguendo i propri principi, un passo alla volta e senza perdere il contatto con le basi solide di una società che è diventata riferimento di un intero territorio. "Dobbiamo avere lo stesso spirito con cui abbiamo fatto questa stagione, quello di voler combattere e difendere la Superlega. Per restarci serve spingere sempre al massimo, lo abbiamo capito e dobbiamo metterlo in pratica. Consapevoli del bel percorso del girone di ritorno ma anche che questo deve essere condiviso da tutti, squadra, società, ambiente e tifosi. In Superlega arriva Cuneo con una squadra che punterà da subito ad essere protagonista e noi dovremo essere bravi a guadagnarci gara dopo gara la possibilità di esserci nuovamente".