Yuasa Battery Grottazzolina: Ultima Sfida a Modena e Torneo di Primavera

Si avvicina il match di domenica nel tempio del volley di Modena per la Yuasa Battery Grottazzolina. Sarà l’ultima fatica di una stagione lunghissima che però ha avuto il grande merito di regalare enormi emozioni e grandissime soddisfazioni all’intera piazza. Ultima gara stagionale lontano dal pubblico amico, quel pubblico che proprio mercoledì ha tributato ai propri ragazzi un grande applauso nonostante lo 0-3 subito contro Milano in una gara comunque intensa, in cui la maggiore attenzione e forza di Milano nei momenti chiave alla fine ha fatto la differenza.

Proprio questa l’analisi fatta da uno dei leader tecnici e caratteriali della squadra ovvero Andrea Marchisio, da due anni leader assoluto della seconda linea della Yuasa, e ottimo protagonista anche mercoledì scorso. "Diciamo che abbiamo forse patito un po’ troppo in ricezione su alcuni turni di battuta loro interessanti ma sui quali ci abbiamo anche messo un po’ del nostro. E li abbiamo peccato abbastanza. Poi a dire il vero abbiamo a lungo giocato alla pari ma siamo stati meno precisi del solito in alcune fasi chiave della gara. Alla lunga abbiamo pagato proprio questo ed è arrivata la sconfitta".

Lo sguardo di Marchisio è rivolto però direttamente a Modena prima e poi alla prossima attesissima stagione, in cui sarà ancora lui a guidare la seconda linea della Yuasa. "La stagione è stata qualcosa di incredibile ma lo diciamo ormai da settimane perché è stata esattamente questo. A Modena sappiamo benissimo che non sarà facile ma vogliamo esprimerci nel modo migliore possibile per lasciare un ricordo importante di questa stagione a tutti quanti. Poi chiaramente andremo a concentrarci sulla prossima stagione".

Insomma non solo la voglia di chiudere nel modo migliore ma anche quello di guardare subito al futuro. Ma domenica se la prima squadra sarà impegnata nell’ultima chiamata stagione a Modena per i Playoff Challenge un’altra parte importantissima del cuore pulsante targato M&G Scuola Pallavolo sarà di scena al PalaGrotta dove a partire dalle ore 15,30 si svolgerà il Torneo di Primavera con tanti mini atleti e atlete dai 6 agli 11 anni. Un pomeriggio che vedrà la partecipazione dei gruppi M&G e della Vastes di Grottazzolina, Piane di Montegiorgio, Porto San Giorgio, Pedaso e Servigliano ma ci saranno anche ospiti le società di Amandola, Comunanza, Fermo e Monte Urano. Al termine del Torneo si svolgerà anche l’estrazione della Lotteria firmata Pallavolo Grotta 50.

Roberto Cruciani