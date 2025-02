Yuasa Battery, guai a sottovalutare Piacenza

Ultimi recuperi andati in scena ieri in Superlega e classifica che quindi da oggi assume una connotazione definitiva quando mancano due giornate al termine della stagione. Una andrà in scena nel weekend a cavallo tra sabato e domenica ma la parte che chiama in causa la Yuasa è proprio quella di domenica. Nel tardo pomeriggio in programma invece la Yuasa scende in campo contro Piacenza, in quello che di fatto è il saluto stagionale al pubblico amico, undicesimo match casalingo della stagione prima della chiusura stagionale in programma domenica 2 marzo nel derby di Civitanova Marche contro la Lube.

Poco prima invece, alle 18 sarà Monza a scendere in campo in casa di Perugia con l’obiettivo di tenere accesa la fiammella della speranza. Attenzione perché un ko dei brianzoli scatenerebbe la festa anticipata della Yuasa che potrebbe scendere in campo, eventualmente, con la salvezza già conquistata. Chiaro che all’esterno del campo un occhio verrà strizzato verso telefoni o pc per seguire cosa sta avvenendo a Perugia ma in campo l’attenzione da parte di coach Ortenzi e dei suoi ragazzi sarà tutta su Piacenza.

Squadra molto forte, tra i roster più importanti ed esperti del campionato che ha avuto durante la stagione diversi conti aperti con la sfortuna e un rendimento non all’altezza delle aspettative. Ma è una di quelle squadre che nei play-off saprà essere protagonista ma per farlo la società ha scelto di cambiare guida tecnica affidandosi, proprio due giorni fa, a Ljubomir Travica uno che di esperienza ne ha da vendere. Cambio di guida tecnica, voglia di prepararsi al meglio per i play-off arrivandoci con il motore ben rodato ma anche una sana voglia di rivalsa dopo un periodo non eccezionale.

Bastano questi ingredienti a far capire che Piacenza sarà un leone ferito da rispettare assolutamente, capace anche di mettere in campo una straordinaria fisicità. Petkovic e compagni lo sanno bene e vogliono congedarsi dal proprio pubblico non solo con una grande prestazione ma anche con un risultato importante, per andare ad impreziosire un girone di ritorno vissuto su ritmi altissimi. E l’obiettivo è quello tracciato come sempre da coach Ortenzi: migliorare, contro ogni avversario, lo score del girone di andata. E anche contro Piacenza, al netto di quanto accadrà a Perugia, il diktat resta esattamente lo stesso per una Yuasa che vuole congedarsi dal pubblico di casa nel migliore dei modi.