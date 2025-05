Yuasa Battery, il nuovo roster in cantiere

Si avvicinano i giorni delle prime ufficialità riguardo ai volti nuovi della Yuasa Battery Grottazzolina in vista della stagione sportiva 2025-2026, la seconda storica consecutiva in Superlega. Una squadra che sarà cambiata esattamente per una metà: su 14 case a disposizione, sono 7 le conferme e saranno 7 i volti nuovi a disposizione di coach Massimiliano Ortenzi. Una serie di conferma già andata in cassaforte e che trasversalmente ha toccato tutti i reparti. Partendo dal palleggiatore Manuele Marchiani, all’opposto Dusan Petkovic, agli schiacciatori Michele Fedrizzi, Georgi Tatarov e capitan Riccardo Vecchi oltre ovviamente al centrale Marco Cubito e al libero Andrea Marchisio. Da queste solide, anzi solidissime basi, si è ripartiti per andare a completare un roster che numeri alla mano ad esempio al centro vedrà tre volti nuovi su quattro. Unico superstite Cubito anche il primo volto nuovo, non ancora ufficiale ovviamente ma ampiamente spoilerato ormai da diversi giorni è quello dell’esperissimo dragan Stankovic, centrale serbo con 40 primavere sulle spalle e una lunghissima frequentazione in nazionale anche con lo stesso Petkovic oltre che ad una scelta di vita che lo porta nelle Marche dopo una lunga esperienza con la maglia della Lube. Insomma quel che si può dire un usato garantitoe che rientra anche in quell’ottica, sottolineata da coach Ortenzi, durante la conferma stampa di Dusan Petkovic, dell’avere in squadra elementi di esperienza che possano portare ovviamente un quid in più ad un ambiente giovane per la Superlega (appena la seconda stagione) come appunto quello della Yuasa. Si attendono comunque le comunicazioni ufficiali della società che non tarderanno ad arrivare in questa settimana e che andrà anche su quasi tutti gli altri nomi perché il gruppo squadra è ormai dato al gran completo e ben definito. Nel mezzo però a Grottazzolina la voglia di volley non si sazia mai e intanto è capace di portare 500 tifosi al PalaGrotta per seguire la gara dei giovani della Serie C che si stanno giocando una clamorosa qualificazione alla Serie B agli ordini di coach Michele Delvecchio. Gara-1 appannaggio della Yuasa Santoni appunto nei confronti di Macerata con gara-2 prevista sabato prossima appunto nel capoluogo maceratese. Senza dimenticare che il mese di giugno sarà anche quello della Beach Academy della M&G Scuola Pallavolo con straordinari numeri di partecipazione: lo scorso anno furono duecento gli iscritti.