Yuasa Battery, il PalaGrotta è un fortino

Mese di gennaio al giro di boa per la Yuasa Battery che ha già ottenuto due successi nelle prime due uscite, entrambi con il massimo scarto, che hanno blindato il proprio primato in classifica con sei punti di vantaggio sulle più dirette inseguitrici. Indicazioni importanti arrivate anche dall’ultimo match contro Ortona che ha saputo rendere la vita complicata a Bruening e compagni che hanno portato via un 3-1 pesante per la classifica. La costante, lo anno sottolineato tutti, è il clima del Pala Grotta che ha spinto i propri ragazzi in questi due successi. Al termine dea sfida contro Ortona lo ha voluto fortemente sottolineare Michel Fedrizzi, tra i protagonisti assoluti della sfida: "Per noi è stata una vittoria importante contro Ortona, il merito è di tutta la squadra. Sapevamo delle insidie di affrontare un team scorbutico come quello di Ortona e alla fine abbiamo dovuto sudare non poco. Siamo stati bravi a limitare i danni nei momenti più delicati e a portare a casa i tre punti. Il campionato è molto equilibrato e quindi dobbiamo fare massima attenzione ogni volta che scendiamo in campo. Non è detto che la squadra che si trova in fondo alla classifica sia più abbordabile delle altre. Magari si trova lì perché ha perso qualche tie break, anche questione di fortuna e sfortuna. Giunti a questo punto della stagione le squadre si giocano tutte le carte per centrare i propri obiettivi. Sono convinto che queste formazioni, che hanno giocatori con determinate caratteristiche, prima o poi emergeranno". Proprio domenica Fedrizzi, è stato anche premiato per i 400 servizi vincenti in carriera: "Qui a Grottazzolina è veramente tutto molto bello. I tifosi ci scrivono sui social per farci l’in bocca al lupo, si vive in un clima molto familiare e al tempo stesso caldo. Vedo sempre le tribune gremite al palasport, è bello vincere davanti a questo pubblico".

Stabilmente sopra quota 800 spettatori e questo è un dato che ha voluto sottolineare anche Marco Cubito, che è entrato in campo durante la gara per dare una grande mano alla propria squadra, ritagliandosi uno spazio importante: "E’ stato bello dare una mano, abbiamo dimostrato che la rosa è molto ampia e lo si vede anche in settimana allenandoci con tanta qualità sei contro sei. La squadra è costruita bene, ci diamo tutti dentro. Il pubblico? Sono arrivato qua anni fa e c’erano cento persone sugli spalti, adesso ce ne sono sempre oltre 800. Il palazzetto è diventato il nostro fortino. E’ bellissimo giocare in un clima del genere".