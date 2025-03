Yuasa Battery, il torneo di Dubai prende forma

Tempo del riposo definitivamente esaurito per la Yuasa Battery Grottazzolina che nella giornata di ieri ha ripreso a sudare agli ordini dello staff tecnico. Lo ha fatto con una doppia seduta: prima in sala pesi e poi in campo per riprendere da subito confidenza con il pallone. Tutto come da copione per la squadra di coach Ortenzi che ha ben chiaro come il proprio campionato sia alle spalle e il traguardo conquistato ma la stagione è ben lungi dall’essere chiusa. Innanzitutto questi primi giorni di allenamento per rimettere benzina in corpo dopo una stagione intensissima sia sotto l’aspetto fisico che mentale e poi tutto il resto. E’ già perché il campionato della Yuasa riprenderà nel mese di aprile con i play-off per il quinto posto da onorare nel migliore dei modi. In palio non c’è solo il prestigio ma la qualificazione, della squadra vincente alla prossima Challenge Cup. Questo nuovo mini torneo vedrà il gruppo delle partecipanti definito solo dopo che sarà completato il quadro dei quarti di finale playoff scudetto. Le quattro eliminate si andranno ad aggiungere a Padova e Grottazzolina, rispettivamente nona e decima in campionato. Girone all’italiana, solo gare di andata e le migliori quattro a giocarsi tutto prima nelle semifinali incrociate e poi nella finale in gara unica.

Ma serve mettere gare nelle gambe e la Yuasa lo farà dalla prossima settimana quando, insieme all’altra italiana Padova, sarà protagonista del Torneo Internazionale di Dubai. Una kermesse di grande prestigio, occasione di sviluppo internazionale, per farsi conoscere in un contesto di altissimo livello nel quale si confronteranno squadre provenienti da contesti molto diversi. Tra queste la federazione russa, con due formazioni al via e a completare il quadro delle partecipanti una squadra della lega araba, una Indonesiana e una francese. Manca l’ottava dopo la rinuncia di un club polacco. Due i gironi da quattro squadre con la truppa di Ortenzi in campo la prima volta il 13 marzo alle ore 21, secondo impegno previsto il 15 marzo sempre alle 21 ed identico orario anche per la terza sfida del 17 marzo. Le prime di ogni girone accedono alla semifinali in programma il 18 marzo mentre il 19 è in programma la finalina per il terzo e quarto posto, il 20 invece la finalissima. Yuasa che continuerà ad allenarsi regolarmente in Italia fino a lunedì mentre nella giornata di martedì lo staff e la squadra si imbarcheranno dall’aeroporto di Bologna con un volo diretto alla volta di Dubai.

r.c.