Yuasa Battery in campo, sfida all’Elsamawi

Per la Yuasa Battery Grottazzolina è iniziata ufficialmente la spedizione di Dubai per il Nas Sport Tournament, annuale competizione organizzata dal Consiglio dello Sport di Dubai. Torneo di respiro assolutamente internazionale ma non ufficiale e per questo tutte le squadre partecipanti, non partecipano la loro denominazione ufficiale ma ne è stata assegnata loro una di matrice locale: la truppa di coach Ortenzi è stata denominata Al Hilal in questa che è la prima volta assoluta per Grotta negli Emirati Arabi Uniti con la possibilità di affacciarsi a livello internazionale in maniera importante e con l’opportunità importante di prepararsi nel miglior modo possibile per i play-off per il quinto posto in Superlega che prenderanno il via il prossimo 6 aprile. Ecco dunque che questo torneo consente di mettere gare importante nelle gambe degli atleti, evitando di ripresentarsi in campo per l’avvio del playoff senza gare da più di un mese. Coach Massimiliano Ortenzi e i suoi ragazzi sono atterrati a Dubai martedì in tarda serata e ieri pomeriggio alle 15 (ora italiana) hanno svolto la prima seduta di allenamento, in vista dell’esordio ufficiale in programma nella giornata di oggi nella Polue A.

Yuasa in campo alle ore 18 italiane (21 a Dubai) per affrontare l’Elsamawi, ovvero una selezione speciale di atleti arabi. Successivamente la Yuasa (o meglio l’Al Hilal) scenderà in campo sabato sempre alle 18 contro l’Atadawi 2 ovvero i russi del Nova Novokuybyshevsk: squadra che attualmente si trova in quattordicesima posizione della regular season russa, allenata da Oleg Sogrin. Il terzo impegno invece è previsto per lunedì 17, ancora una volta alle ore 18, contro il Fohood Zabeel ovvero i bielorussi del Shakhtior Soligorsk, primi in classifica in patria e guidati in panchina da Viktar Beksha che allena anche la nazionale. In caso di superamento del turno previste semifinali ed eventualmente finali. Nella Poule B invece oltre alla Sonepar Padova (nome arabo Alamed), sono presenti anche il Toulose, attualmente in quinta posizione nel campionato francese e la Dynamo Moscow, attuale terza forza nel campionato russo, oltre ad un’altra selezione locale a completare il quadro. Tutte le gare in programma per il torneo potranno essere seguiti in diretta su Dubai Sport Channel, ovviamente in modo gratuito e quindi per tutti gli appassionati di Grotta ci sarà l’occasione di non perdere neanche un minuto di questa prima avventura in terra araba.

Roberto Cruciani