"Yuasa Battery in crescita, i rientri aiuteranno"

GROTTAZZOLINA

La sconfitta di Milano per la Yuasa Battery è arrivata ancora con il punteggio di 3-1 come avvenuto a Taranto ed anche con Trento. Insomma in tutte e tre i casi è stata sfiorata l’opportunità di muovere la classifica, cosa che al momento diventa fondamentale anche in una fase non certo fortunata. Proprio al termine della sfida di sabato in terra meneghina il regista Tsimafei Zhukouski ha sottolineato anche gli aspetti positivi che la gara ha lasciato con se, in una settimana che portà sabato alla sfida non certo semplice in casa di Perugia. "La cosa che mi rende felice è che a Milano non abbiamo mollato – sottolinea il palleggiatore della Yuasa ai microfoni - ci abbiamo provato fino alla fine, vincendo bene il terzo set. Sono molto contento anche di aver rivisto Michele Fedrizzi in campo e queste sono le cose che mi fanno essere felice. Abbiamo trovato una squadra tosta a muro, giocatori molto fisici e abbiamo fatto fatica a mettere palla a terra ma questo ci può stare. Guardiamo sempre avanti e cerchiamo le nostre opportunità, prepariamoci al meglio alla prossima gara e andiamo sempre a giocare per prenderci i punti. Con questi infortuni avuti purtroppo, sto cercando di mettere tutti nelle condizioni migliori. A volte riesce e a volte meno. Oggi Tatarov ha fatto un buon lavoro, i ragazzi sono tutti qui per aiutare e dare il loro contributo anche dalla panchina. Proviamo e riproviamo anche in vista della prossima partita". La crescita si nota in attesa del pieno rientro degli infortunati: "Secondo me stiamo crescendo piano piano, stanno tornando anche Michele e Dusan (Petkovic, ndr), il livello si alza anche in allenamento e questo ha una grande importanza. Ora arriva la sfida con Perugia, una delle migliori squadre del mondo ma sappiamo che si parte da zero a zero come sempre. Noi pensiamo a giocare dando il meglio di noi stessi e alla fine vedremo".

Proprio il rientro di Michele Fedrizzi nel corso del terzo parziale ha dato una spinta decisiva per portare a casa la frazione. "Ci abbiamo provato fino alla fine – ha sottolineato lo stesso Fedrizzi - ma loro cresciuti tanto nel quarto set. Non è facile ribaltare un 2-1 in casa di Milano che è una grande squadra. Ultimamente stiamo arrivando sempre vicino, come d’altronde altre squadre che arrivano a giocarsi i set ai vantaggi come ha fatto Cisterna a Milano pochi giorni fa. Niente, dobbiamo lavorare sempre sui dettagli e cercare nelle prossime settimane di crescere sempre di più".

Roberto Cruciani