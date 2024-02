Yuasa Battery in viaggio. Big match a Pordenone

Si lavora decisamente meglio dopo un netto 3-0 casalingo, un successo ritrovato archiviando il ko di Porto Viro e soprattutto con l’asticella della fiducia decisamente altissima. Eccola la settimana della Yuasa Battery Grottazzolina che ha concluso un gennaio intenso con tre successi interni inframezzati dal ko di Porto Viro. Ma il successo, l’ultimo in ordine di tempo, contro Castella Grotta ha dato grandissimo morale e a testimoniano sono le parole di Michele Fedrizzi. "E’ stata una gran bella prova, personalmente sono molto soddisfatto. Più che della mia ricezione, parliamo di quella di squadra che è stata indubbiamente importante. Ci lavoriamo molto e lo stiamo vedendo ogni giornata. E’ una di quelle cose secondo cui dobbiamo dare il merito di essere in cima alla classifica. Per Manu Marchiani avere la ricezione vicino alla rete è un vantaggio ma lo è ovviamente per tutti, per poter giocare in modo più rilassato e più libero. Per questo è una cosa su cui continueremo a lavorare per cercare di mantenere livelli molto alti". E nell’ultimo match per Fedrizzi è arrivato il traguardo dei 2500 punti messi a segno in regular season. "Sono una grandissima soddisfazione personale e ti fanno anche un pò sentire il peso degli anni che avanza (sorride, ndr). Però ovviamente questi numeri mi rendono orgoglioso e magari l’obiettivo è quello di aggiungerne anche altri nelle prossime gare, fino al termine della stagione". Ora testa a Prata di Pordenone domani sera, gara che all’andata fu decisa in favore di Grotta grazie ad un rendimento al servizio super.

"La battuta potrebbe essere una chiave per il match come è stato all’andata. Sarà un fondamentale importantissimo anche al ritorno ma non sarà senza dubbio la stessa cosa – conclude lo schiacciatore di Grotta - in casa abbiamo molti più punti di riferimento come anche il tifo del pubblico che ci sostiene e ci spinge ogni volta che andiamo al servizio. Quindi ci sarà da faticare un pò di più per questa serie di motivi; al contrario saranno loro quelli che avranno più punti di riferimento in questa direzione. Per questo dovremo prepararci a soffrire un di più rispetto alla gara di andata da questo punto di vista. Sono però convinto che rispetto a quella gara, arrivata quasi ad inizio stagione, abbiamo aggiunto un numero di giocate al nostro mazzo da poter usare in campo. Sarà quindi una bella battaglia alla quale secondo me arriviamo con tutta la consapevolezza possibile di poter fare molto bene".

