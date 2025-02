Yuasa Battery, l’infermeria si è svuotata

Ci saranno anche telecamere di Raisport al PalaSavelli per seguire domani alle 18 la sfida tra la Yuasa Battery Grottazzolina e l’Allianz Milano, attualmente sesta forza del campionato. Geograficamente un Davide contro Golia ma in campo poi le cose potrebbero essere diverse. Milano è guidata da un tecnico espertissimo come Roberto Piazza che in estate ha abbracciato sette volti nuovi come il figlio d’arte Gardini oltre a Caneschi, il libero Staforini, l’opposto Barotto, il giapponese Otsuka, il centrale canadese Schnitzer oltre al campione olimpico Louati. Della scorsa stagione è rimasta la diagonale Porro - Reggers, il libero Catania oltre ai due senatori ovvero il capitano Piano e lo schiacciatore Kaziyski, una vera e propria leggenda di questo sport. Grotta è reduce da un buon momento di forma e coach Massimiliano Ortenzi ha approfittato della pausa per la Final Four di Coppa Italia per provare a recuperare tutti i suoi effettivi. Zhukouski è parso in netta ripresa ma sarà lo staff sanitario a valutare fino all’ultim’ora se potrà essere della contesa o meno. Ma il weekend di sosta ha permesso anche altri elementi ad aumentare vertiginosamente il giro dei motori e nelle ultime sedute di allenamento, infatti, hanno vistosamente alzato i giri del motore i vari Petkovic, Antonov e Bardarov, reduci da qualche acciacco nelle ultime settimane. Gara inedita nelle Marche con l’unico precedente rappresentato dal match di andata vinto dai lombardi per una gara che è stata affidata al primo fischietto romano Vincenzo Carcione coadiuvato dal veronese Massimiliano Giardini. Gara che sarà trasmessa su RaiSport in diretta con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta (la coppia principe deicommentatori tv del volley) mentre va ricordato che i botteghini del PalaSavelli sono aperti nella giornata di oggi dalle 16,30 alle 19,30 per continuare la prevendita e lo saranno anche nella giornata di domani dalle 10 alle 13 al mattino mentre al pomeriggio dalle 15 fino ad inizio incontro. Presente al al PalaSavelli l’associazione Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), con un banchetto informativo per sensibilizzare i presenti sull’importanza della prevenzione, saranno ospiti in tribuna i soci, i medici e i dirigenti Lilt. Per la statistica manca un solo punto a Fedrizzi della Yuasa per raggiungere quota 3300 in carriera mentre ne mancano tre alla leggenda Kaziyski per superare la soglia dei 5100 punti.

r.c.