Yuasa Battery, Marchiani non perde la fiducia

Alle spalle la gara con Cisterna di sabato scorso, testa e cuore della Yuasa già proiettato a domani per il derby casalingo con la Lube. Squadra tornata al lavoro con grandissima attenzione e con una voglia feroce di riscatto in vista del derby. Tra gli altri in campo regolarmente anche Andrea Mattei, uscito per un problema alla caviglia nel primo set sabato ma subito in campo ad allenarsi con la squadra. Il tutto in brevissimo tempo perché oggi è già vigilia di campionato, e che vigilia. Domani al PalaSavelli va inscena alle 20,30 l’attesissimo derby marchigiano tra la Yuasa e la Lube Civitanova. La prima volta di questa sfida e la prima volta in Superlega. Un match storico, emozionante, imperdibile ed è inevitabile che sia anche un’atmosfera calda e viva con un Palas pronto a riempirsi. Attivissima infatti la prevendita, disponibile online su vivaticket mentre la biglietteria del PalaSavelli è attiva oggi dalle 17 alle 20, domani invece dalle 10 alle 13 al mattino e poi dalle ore 16 fino ad inizio gara. Ma attenzione oggi apertura speciale anche del botteghino al PalaGrotta dalle ore 18 alle ore 20. E’ assolutamente impossibile mancare questo appuntamento con la storia, la gara cerchiata in rosso sul calendario sin dal primo giorno. E sarà importante anche per la classifica dopo il ko interno sempre ala PalaSavelli sabato scorso.

A tornare in parte proprio sul match contro Cisterna con uno sguardo subito rivolto al futuro, nel post gara di sabato scorso, ci ha pensato Manuele Marchiani, uno dei pilastri per esperienza e militanza dello spogliatoio Yuasa e domani nelle vesti di ex avendo giocato diversi anni nella cantera Lube. "Siamo partiti subito come era necessario fare in casa davanti a questo pubblico che ci spingeva e loro un po’ contratti. Dopo sono iniziati a entrare parecchi servizi loro pesanti e con palla staccata è difficile. Siamo andati in difficoltà e non siamo riusciti ad uscirne fuori per tutta la partita. Che sarebbe stata complicata lo sapevamo fin dall’inizio ma dovremo essere più bravi ad approfittarne di qualche occasione che si presenterà. Occorre continuare ad essere lucidi, ecco, giocarci il tutto per tutto perché comunque c’è tutto il ritorno e non siamo poi così lontani ancora, ci sono molti punti disponibili per la salvezza". Infatti guai piangersi addosso e subito testa al derby e poi al match contro Piacenza che chiuderanno il girone di andata.