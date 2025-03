Yuasa Battery, nel mirino la Challenge Cup

Continua la marcia di avvicinamento della Yuasa Battery Grottazzolina alla volta dei playoff per il quinto posto che inizieranno il prossimo 6 aprile. Un girone da sei squadre composto dalla Yuasa decima classificata, da Padova arrivata al nono posto oltre alle quattro formazioni che saranno eliminate dal turno dei quarti di finale playoff. Previste gare di sola andata (ogni squadra giocherà contro tutte le avversarie una sola volta) tutte in programma nel mese di aprile: per la Yuasa due match casalinghi e tre in trasferta. Poi le migliori quattro si affronteranno in semifinali incrociate, gara unica il 3 maggio: le vincenti delle due semifinali invece in gara unica per la finalissima del 10 maggio. La vincente di questo mini torneo arriverà ufficialmente quinta in classifica e otterrà il pass per la Challenge Cup, competizione europea che in questa stagione ha visto la Lube sconfitta in finalissima nel doppio confronto proprio la scorsa settimana. Il quadro delle partecipanti dunque è work in progress, man mano che si delinea il quadro delle smifinali scudetto. Al momento, oltre a Grottazzolina e Padova, sono sicure di esserci anche Verona e Modena. I veronesi sono stati battuti tre gare a zero da una Piacenza arrivata al meglio all’appuntamento con i play-off scudetto e se ne era resa conto proprio la Yuasa che ha affrontato la squadra di coach Travica (proprio quel giorno faceva il suo esordio in panchina) al PalaSavelli nell’ultimo match casalingo della stagione. Verona invece non è arrivata al meglio alla fase finale del campionato, con coach Stoychev che si è dimesso dopo gara-uno di semifinale e questo di certo non ha agevolato la corsa play-off di Keita e compagni. Pronostico rispettato ampiamente per Perugia che ha avuto la meglio 3-0 nei confronti di Modena, dimostrando che merita i galloni della squadra da battere nella corsa verso il secondo titolo tricolore consecutivo. Modena dunque delusione di questi play-off considerando il blasone della squadra modenese che proprio al PalaSavelli era stata battuta dalla Yuasa in quella che fu la prima vittoria casalinga in Superlega della squadra di coach Ortenzi. Da definire le ultime due componenti del play-off per il quinto posto. Trento è in vantaggio 2.1 negli scontri diretti contro Cisterna e proprio stasera è in programma gara-4 in terra laziale. Discorso del tutto simile per la Lube, avanti 2-1 nella sfida contro Milano e di scena stasera in gara-4 proprio a Milano.