"Yuasa Battery, ora ci mancano tre finali"

Gli occhi sono ancora pieni di quel PalaSavelli record di incassi e a quella battaglia contro Perugia che solo per alcuni dettagli non ha portato un punto in casa Yuasa. Domenica scorsa dunque una serie infinite di emozioni ma anche lo sguardo avanti verso questo trittico finale che deve portare quello scatto finale verso la salvezza. Con uno dei migliori di domenica scorsa Andrea Marchisio, una certezza assoluta in seconda linea, si riparte da Perugia per poi andare a guardare avanti. "Una bellissima emozione vedere il PalaSavelli pieno, un grande colpo d’occhio. Avevo detto che sarei stato contento fossimo riusciti a stare in gara per tutti i set fatti. Tranne il primo con loro che sono partiti fortissimo in battuta, lo abbiamo fatto al meglio. E’ sintomo di grande crescita della squadra soprattutto dopo la gara dell’andata. Abbiamo avuto un po’ il problema di Tsimafei (Zhukouski, ndr) ma mi auguro non sia nulla di grave. E’ stata una gara bella, difficile ed emozionante. Portiamo a casa buone sensazioni per le ultime uscite". E proprio a Cisterna sabato sera alle ore 20,30 ci sarà una super sfida tutta da vivere, quasi uno scontro diretto ma soprattutto un match dal cui portare ancora via punti, come in ogni gara.

"Sappiamo la gara che dobbiamo fare, sono tre finali per noi e ci sono tanti scontri diretti nella lotta salvezza. Ce lo siamo detti ad inizio anno di prendere punti in ogni gara. Non ci siamo riusciti all’andata, ci stiamo riuscendo nel girone di ritorno e vogliamo continuare in questa direzione anche in queste ultimissime gare". Un solido riferimento è Michele Fedrizzi che domenica scorsa ha avuto il suo bel da da fare contro i giganti perugini ma come sempre ha gettato fino all’ultima goccia di sudore in campo, "Durante il riscaldamento è stato da pelle d’oca vedere il palas che si riempiva sempre più, una sensazione incredibile. Speravamo di regalare almeno il tie-break a questo bellissimo pubblico e abbiamo avuto anche le nostre occasioni. In attacco mi son trovato davanti un muro altissimo, di livello olimpionico. E’ stata una grande sfida. Qualcosa di buono ci portiamo via. Affronteremo le tre gare rimaste, partendo da quella di Cisterna, con il solito spirito: senza aver timore, una alla volta e vediamo alla fine che cosa succederà". Squadra tornata in palestra per preparare al meglio la gara in terra laziale con il nodo Zhukouski da sciogliere, dopo lo stop per un risentimento muscolare nel corso della gara di domenica.