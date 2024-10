Yuasa Battery, partenrship con Abitacolo Interni

Con l’occhio già rivolto alla gara contro Padova in programma domenica alle 18, ieri al PalaSavelli la Yuasa Battery ha alzato il sipario sulla partenrship con Abitacolo Interni, azienda di Rapagnano punto di riferimento dell’Interior deisgn da oltre quarant’anni che ha curato in toto la creazione dell’area hospitality del PalaSavelli ora diventata un autentico gioiello. A presentare la partenrship il responsabile delle relazioni esterne Yuasa Battery Fabio Paci che ha sottolineato come "questo accordo unisca il fare impresa al fare sport, due mondi che parlano lo stesso linguaggio. C’è stata questa opportunità con una realtà seria e top come Abitacolo che dal mercoledì al sabato ha realizzato qualcosa di unico". Stessa linea tenuta da coach Massimiliano Ortenzi: "Da sempre cerchiamo di unirci a realtà del territorio e nella famiglia Paoloni abbiamo trovato questo: ottima accoglienza, idee innovative e un risultato è stato eccezionale perché in Superlega non c’è un’area hospitality così bella". Dopo tanti complimenti la parola appunto a Carlo Paoloni di Abitacolo Interni: "La nostra è un’azienda familiare, siamo lusingati di perché essere partner di un club di Superlega è un vanto. Io e Letizia dello staff abbiamo seguito il progetto creando un ambiente caldo, con un restyling illumino-tecnico, finiture, inserti in legno per dare calore e importanza allo sport con queste grandi immagini. L’azienda è nata ad inizio anni ‘70 e i fondatori, mio padre e mio zio, sono nativi di Grottazzolina, legati al volley grazie alle collaborazioni e alle installazioni fatte negli anni ‘90 a PalaGrotta". Nei dettagli è entrata Letizia Pettinari, architetto abitacolo che ha curato il lavoto: "La necessità era di avere una parte fodd e un con varie sedute, unica difficoltà vra è stata nei tempi di consegna ristretti. Ci siamo messi subito in azione per pavimenti e tendaggi che potessero andare a schermare, lasciando però a vista questa struttura che poteva avere la sua importanza con luci lineari che abbiamo inserito. Essere presenti alla prima gara è stato importante per farsi un’idea della situazione e del flusso di persone all’entrata". Infine il parere sempre importante di un giocatore di esperienza internazionale come il regista Yuasa Tsimafei Zhukouski: "Questa hospitality è incredibile, considerando che è avvenuto tutto in pochi giorni. Personalmente ho vissuto esperienze nei massimi campionati in Polonia, Germania ma anche in Russia, dove queste cose effettivamente non ne ho mai viste".