Yuasa Battery, Petkovic presenta Koprivica

Sarà una bella colonia serba quella a disposizione di coach Massimiliano Ortenzi e della Yuasa Battery Grottazzolina nella prossima stagione sportiva. A guidarla, per anzianità di servizio in casa Yuasa è l’opposto Dusan Petkovic in questo periodo proprio in Serbia a godersi il meritato riposo in vista del prossimo anno. Da li Dusan ha raccontato lo splendido rapporto di amicizia che lo lega al connazionale Lazar Koprivica, nuovo acquisto della Yuasa Battery: "La nostra è un’amicizia nata più di vent’anni fa – racconta Petkovic - ci conoscemmo in un camp destinato agli atleti più di prospettiva della Serbia, Lazar giocava nel settore giovanile della Stella Rossa e io nel Nis. Da lì in poi abbiamo condiviso tantissimi momenti, abbiamo giocato insieme nella nazionale giovanile, e quando arrivai alla Stella Rossa diventammo anche compagni di squadra, avevamo un bel gruppo e con Lazar abbiamo creato un bellissimo rapporto e vinto tantissimo. Ci conosciamo davvero bene e siamo molto amici aldilà del volley giocato, Lazar come giocatore e come persona mi ha aiutato molto in carriera". E non mancano gli aneddoti, uno in particolare: "Nel 2012 giocammo con la Stella Rossa la semifinale contro il Partizan e perdemmo le prime due partite 3-2, nessuno credeva che potessimo cambiare quella serie. Insieme a Lazar organizzammo una riunione con la squadra e l’allenatore, al tempo non eravamo nemmeno così tanto amici come ora. Da lì vincemmo tre gare consecutive (3-2, 3-0, 3-1 ndr) e in finale vincemmo contro Vojvodina in tre partite laureandoci campioni di Serbia. Questo è l’episodio forse più forte che mi lega a Lazar. Non eravamo la squadra più forte della lega serba, ma vincemmo e dopo questa vittoria nelle successive due stagioni vincemmo tutto, Coppa, Supercoppa e Campionato".

Intanto Petkovic presenta il suo compagno: "Lazar ha sicuramente uno dei bagher migliori di tutta la Serbia, ma non sta certo a me giudicarlo come giocatore. Sono però sicuro che sarà un grande acquisto per quanto concerne la compattezza del gruppo e il mettersi a disposizione degli altri, perché da questo punto di vista è un ragazzo straordinario davvero, vedrete che si farà amare da tutti". E infine un saluto al popolo di Grotta: "Ai tifosi dico di starci sempre più vicini e di essere sempre più numerosi perché ce ne sarà un gran bisogno e perché lo scorso anno abbiamo dimostrato che se tutti insieme guardiamo dalla stessa parte nulla è precluso e potremo scrivere un nuovo capitolo della favola di Grottazzolina in Superlega".