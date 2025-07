Yuasa Battery, premiati gli abbonati fedeli

Giorni di prelazione importanti per i vecchi abbonati in casa Yuasa Battery Grottazzolina che avranno tempo fino al prossimo 10 luglio per assicurarsi nuovamente il proprio posto, quello dello scorso anno, al PalaSavelli. Dal giorno successivo fino al 25 luglio la possibilità di prelazione per i vecchi abbonati che invece decideranno di cambiare posto mentre la vendita libera sarà attiva dal 26 luglio proprio in occasione del weekend finale della Beach Academy della M&G Scuola Pallavolo. In questo caso gli abbonamenti potranno essere fatti direttamente in spiaggia al Doppiozero, proprio nella due giorni che conclude le cinque settimane di festa per i 250 ragazzi che hanno deciso di partecipare alla diciottesima edizione della beach academy organizzata dalla M&G in collaborazione con le altre relata pallavolistiche del territorio.

Tornando agli abbonamenti per coloro che vorranno optare per la prelazione la società ha deciso di premiarli, lasciando ivariate le tariffe della scorsa stagione: la curva a 150 euro (ridotto 120, versione Ska 150), la tribuna laterale e centrale 200 euro (170 il ridotto) mentre la tribuna gold (che comprende accesso all’area hospitality) 350 euro (350 ridotto). Leggeri aumenti invece previsti per i nuovi abbonati, quelli che potranno essere sottoscritti dal 26 luglio in poi. La curva a 165 euro (130 ridotto e versione ska a 100 euro), tribuna laterale e centrale 220 euro (ridotto 180) mentre la tribuna gold a 385 euro (ridotto 310).

Previsti anche abbonamenti speciali come la versione Vip, con parcheggio riservato e accesso all’hospitality, a 800 euro mentre i tesserati della M&G Scuola Pallavolo potranno sedersi in curva a 30 euro e gli under 12 con 60 euro potranno accedere in qualsiasi settore. Previste anche opzioni speciali con i pacchetti famiglia nei quali c’è il 10% di sconto sul secondo abbonamento e il 20% di sconto dal terzo abbonamento in poi. E possibile richiedere informazioni via whatsapp al numero 376.0502960 e alla mail biglietteriayuasa@gmail.com.

Mentre dunque centinaia di ragazzi del territorio continuano a sudare ed allenarsi in spiaggia, è partita la caccia agli abbonamenti per questa seconda stagione della Yuasa Battery Grottazzolina con coach Ortenzi impegnato anche a seguire a distanza i propri atleti impegnati Nations League come i bulgari Tatarov e Petkov ma anche nella rappresentativa Italiana per le Universiadi con Magalini e Pellacani tra i protagonisti.