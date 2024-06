Yuasa Battery, preso anche Comparoni

Dopo le due conferme di Mattei e Cubito e l’arrivo del canadese Danny Demyanenko la Yuasa Battery completa il parco centrali per la prossima stagione di Superlega assicurandosi Francesco Comparoni, parmense classe 2001 per 204 centimetri di altezza di proprietà del Consorzio Vero Volley dove ha raggiunto la finale scudetto e disputato la Cev Challenge Cup: "Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione, nella quale farò tutto ciò che è nelle mie possibilità per guadagnarmi un posto da protagonista. Sono convinto che si possa fare un buon campionato e confermare la categoria, personalmente mi auguro di giocare tanto e di fare bene perché il risultato di squadra passa necessariamente dal rendimento di ciascuno di noi". Parliamo di uno dei migliori prospetti della pallavolo nazionale nel proprio ruolo, miglior centrale del Campionato Europeo Under 22 del 2022. "L’impresa che ha compiuto questa società nella stagione da poco conclusa è stata memorabile, tutti ne parlano e questo nella mia decisione di dove proseguire la carriera è stato un fattore. Mi ritengo una persona che non si tira indietro di fronte alle sfide, sono sicuro che la prossima stagione sarà una grande avventura e che ci potremo divertire, facendo divertire anche il pubblico". Tanta voglia di mettersi in evidenza ma soprattutto di ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto per il salto definitivo in avanti, dopo una stagione di crescita importante a Monza. Voce impostata e potente alla Mario Biondi per un ragazzo molto determinato e dalle idee chiarissime, difficile pensare che abbia appena 23 anni. Fiducia e consapevolezza, sono le parole d’ordine dell’avventura di Comparoni in maglia Yuasa Battery perché tutti a Grotta sono convinti che il ragazzo sia assolutamente in possesso di doti fisiche, tecniche ed umane per fare il definitivo salto di qualità. Nel suo ruolo dunque quattro frecce all’arco di coach Massimiliano Ortenzi. La conferma di Andrea Mattei, solidissimo riferimento dello scorso anno, e quella di un’uomo di riferimento da ben sei stagioni come Marco Cubito sono la garanzia della continuità nel progetto tecnico. A questi si sono aggiunti due centrali che hanno qualità e doti per consacrarsi nella massima serie italiana. Demyanenko la giocherà per la prima volta ma in nazionale ha già affrontato avversari di altissimo livello mentre Comparoni vuole dimostrare di essere assoluto protagonista, in prima persona, anche in Superlega.

Roberto Cruciani