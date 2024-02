Yuasa Battery, prova di forza a Pordenone

TINET PRATA

YUASA BATTERY

TINET PRATA : Alberini 2, Terpin 17, Scopelliti 8, Lucconi 15, Petras 11, Katalan 4, Aiello (L), Baldazzi 0, De Angelis (L), Iannaccone 0. N.E. Pillon, Pegoraro, Bellanova, Truocchio. All.: Boninfante

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Marchiani 2, Fedrizzi 18, Canella 8, Nielsen 28, Cattaneo 2, Mattei 4, Foresi (L), Cubito 0, Vecchi 5, Mitkov 0, Marchisio (L). N.E. Lusetti, Ferraguti, Romiti. All.: Ortenzi

Arbitri: Nava, Sessolo

Note – Parziali: 25-18, 18-25, 27-29, 10-25. Durata set: 25′, 27′, 39′, 21′; tot: 112′

La Yuasa Battery Grottazzolina mostra i muscoli ed espugna per 3-1 il PalaCrisafulli. Nel big match contro la Tinet Prata Pordenone, gli uomini di Ortenzi partono a rilento per poi far valere la forza della capolista: sugli scudi il solito Nielsen, ben coadiuvato da Fedrizzi.

La cronaca. L’inizio di gara premia i padroni di casa, abili a sfruttare l’entusiasmo di un PalaCrisafulli che ribolle: Terpin provoca il primo break di serata, costringendo un’imprecisa Yuasa Battery a rincorrere. Non basta Fedrizzi a suonare la carica per Grottazzolina, che colpo dopo colpo perde terreno: Pordenone allunga con Lucconi ed il primo set scivola via sul 25-18. I grottesi sono chiamati a reagire e lo fanno prontamente nel secondo gioco: la partenza è praticamente perfetta, con un 5-0 d’apertura che mette le cose in chiaro. Nielsen inizia a mostrare i muscoli, mettendo a ferro e fuoco la difesa avversaria: al resto ci pensano un servizio finalmente efficace ed un giro palla più fluido, che consentono ai ragazzi di Ortenzi di scappare via nel punteggio. Pordenone non ha la forza per rientrare ed il match torna in equilibrio sul 18-25.

L’inerzia appare cambiata anche ad inizio terzo set, dove Grottazzolina parte ancora con maggiore reattività: Fedrizzi e Canella spingono i grottesi sull’1-4, prima della reazione della Tinet guidata da Lucconi e Petras. La gara si tramuta in un’autentica battaglia, con le squadre che procedono a braccetto per tutto il parziale. Pordenone prova a scappare via con Terpin, ma Grottazzolina non molla e mette la freccia sul 23-24: i locali, però, annullano e si prosegue ai vantaggi. Ad avere la meglio è proprio l’esperienza della Yuasa che, dopo una serie interminabile di set-point annullati, trova la giocata giusta con l’ace di Nielsen che vale il sorpasso sul 27-29. E’ di fatto la giocata che decide il match, visto che nel quarto set il dominio tattico ed emotivo di Grottazzolina è totale: Pordenone accusa il colpo e tira i remi in barca, con gli ospiti che dilagano senza problemi fino al 5-16. Il resto è pura accademia e il 10-25 finale che sancisce l’ennesimo trionfo della corazzata di Ortenzi.