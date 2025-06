Yuasa Battery: Roster quasi completo per la prossima Superlega

Manca veramente poco alla definizione completa del roster che avrà a disposizione coach Massimiliano Ortenzi in vista della prossima Superlega. La Yuasa Battery fin dalle prime conferenze stampa di stagione era stata molto precisa. Alle sette conferme ufficiali rispetto allo scorso anno si sarebbero aggiunti sette volti nuovi per andare a definire nel dettaglio l’organico a disposizione. Le conferme sono state le prime ad essere fatte partendo del nucleo storico formato dal palleggiatore Manuele Marchiani (ottava stagione per lui a Grottazzolina), dal centrale Marco Cubito (settima stagione per lui) e dal capitano – bandiera Riccardo Vecchi nato e cresciuto con la maglia della M&G addosso. Insieme a loro le conferme dello schiacciatore Michele Fedrizzi e del libero Andrea Marchisio che vestiranno la maglia della Yuasa per la terza stagione consecutiva, arrivati nell’anno del trionfo in A2 mentre saranno al loro secondo anno a Grotta il bomber serbo Dusan Petkovic e del giovane schiacciatore bulgaro Georgi Tatarov. Insomma sette certezze in rosa non sono affatto una brutta base dalla quale ripartire, tutt’altro. A questi si sono già aggiunti cinque volti nuovi. Nel ruolo di palleggiatore, a far coppia con Marchiani, è arrivata l’esperienza di Marco Falaschi reduce da due stagioni con la maglia di Padova e prima ancora un biennio a Taranto. A completare il reparto degli schiacciatori una coppia ben assortita. Da Trento è arrivato il giovane Giulio Magalini con tanto di scudetto cucito sul petto mentre a consolidare soprattutto la seconda linea mettendo a disposizione i suo fondamentali di ricezione e difesa c’è l’esperto laterale serbo Lazar Koprivica. Quindi sono tre i reparti già completi ovvero quello dei palleggiatori, degli schiacciatori e dei liberi.

Al centro invece insieme a Cubito ci saranno due new entry di livello come il centrale della nazionale bulgara Iliya Petkov e il giovane centrale, anch’egli con scudetto targato Trento sul petto, Marco Pellacani; qui manca un tassello per completare il quartetto ma sembra ormai certo l’arrivo di Dragan Stankovic, direttamente da Modena, ma per il quale si attende ufficialità della Yuasa. A questo punto mancherebbe solo un opposto a far reparto insieme a Petkovic, probabile che arrivi un giovane dal mercato estero, per definire in maniera dettagliata tutte le caselle di quel gruppo che lavorerà agli ordini di coach Massimiliano Ortenzi dalla seconda parte del mese di agosto.

Roberto Cruciani