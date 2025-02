Yuasa Battery, sale la febbre da derby

E pensare che quella di domenica sarà una partita che avrà un peso specifico molto relativo per la classifica perché la Yuasa Battery il suo scudetto chiamato salvezza lo ha portato a casa. Un risultato che ha stupito molti degli addetti ai lavori ripensando anche i pronostici estivi. Ciò che non sorprende più è la Yuasamania che è assolutamente scoppiata in tutto il territorio partendo appunto da Grottazzolina. Erano 200 i biglietti messi a disposizione da parte della Lube Civitanova per la Yuasa, in vista del derby di domenica prossima alle 18 all’Eurosuole che vale anche come vale come atto finale della stagione regolare per entrambe. Biglietti che sono stati messi in vednita al botteghino del PalaGrotta nella giornata di ieri. Dopo appena 2 ore e 40 tutti i 200 bigilietti sono stati venduti da un popolo della Yuasa che non si vuole perdere questo grandissimo appuntamento. Insomma in un battibaleno tutto finito ma per chi vorrà ci sarà ancora spazio perché immediatamente la società Yuasa Battery ha chiesto un’altra dotazione di biglietti da mettere in vendita e per questo l’apertura del botteghino al PalaGrotta è conferma anche nella giornata di oggi, sempre dalle ore 18 alle 20. Insomma neanche la salvezza raggiunta in anticipo ha frenato la passione del popolo della Yuasa Battery Grottazzolina che vuole godersi appieno e in gran numero questo appuntamento storico con il derby delle Marche in Superlega a Civitanova. Inoltre da aggiungere una nota estremamente curiosa perché, nonostante una stagione che vedrà impegnata la Yuasa almeno per tutto il mese di aprile, sono già arrivate in segreteria richieste di informazioni su come poter fare l’abbonamento per la stagione 2025-2026. Una Yuasamania che non si non si pone limiti neanche temporali e che già guarda alla prossima stagione. Nel mezzo però tanti appuntamenti ancora da vivere in quest’annata storica 2024-2025. Dopo il derby delle Marche di domenica prossima ci sarà un mese di Mrazo di taglio estero con la Yuasa ospite dal 10 al 21 a Dubai, invitata ad un importante Torneo Internazionale. Occasione ottima anche per preparare i play-off per il quinto posti che vedranno almeno altre cinque gare da disputare nel mese di Aprile da parte della Yuasa in un girone a sei squadre. Gare di sola andata con le migliori quattro in semifinale e poi la finalissima che mette in palio il quinto posto ed un biglietto per la Challenge Cup edizione 2025-2026.