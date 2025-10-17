Yuasa Battery, scattato il conto alla rovescia

A grandi passi si avvicina il momento dell’esordio in campionato per la Yuasa Battery Grottazzolina, in programma lunedì sera all’Eurosuole di Civitanova Marche. Presentate ufficialmente le maglie della nuova stagione a partner ed autorità nella splendida cornice di Palazzo Vinci a Fermo la squadra di coach Massimiliano Ortenzi sta finalmente allenandosi in pratica a ranghi completi da qualche giorno, proprio per preparare nel migliore dei modi il debutto. Si tratta di andare a trovare i giusti equilibri e far collimare anche gli stati di forma tra la parte della squadra che si sta allenando insieme da molte settimane insieme agli ultimi arrivati dai vari impegni con le nazionali. Fisiologico che per delineare al meglio le dinamiche del gruppo e la reale solidità qualche settimana è d’obbligo ma già a Civitanova ci sarà non solo un derby da onorare ma una classifica da cercare di muovere fin da subito perché l’obiettivo resta sempre il medesimo, quello di mantenere la Superlega. Come ogni inizio di stagione le emozioni sono tante ma sarà fondamentale sprigionarle tutte con grande forza in campo al fischio d’inizio del monday night perché occorre fin da subito essere ben presenti fin dai primi palloni della nuova stagione.

Intanto con una settimana di anticipo rispetto ai big della Superlega le altre squadre maggiori del panorama M&G Scuola Pallavolo sono tornate in campo per la prima giornata dei rispetti campionati. Partiamo dall’esordio della B Maschile guidata da coach Michele Delvecchio che ha disputato la sua prima gara in casa della quotata Bologna dove ha indubbiamente pagato lo scotto del debutto, per molti dei ragazzi in campo, uscendo sconfitta con un netto 3-0. Di sicuro ci sarà tempo e modo di rifarsi fin dalla prossima gara in programma nel weekend. Esordio casalingo invece per la C Femminile Satel Grotta 50 affidata a Paolo Tassi che ha conquistato un punto nella sconfitta interna 3-2 contro la Us Volley 79, dopo essere stata avanti due volte nel conto set, pagando l’assenza di alcune elementi importanti del roster. Infine inizio in trasferta con un successo per la Serie D Maschile di coach Alessandro Lorenzoni che si è imposta 3-2 a Tolentino al termine di un’autentica battaglia, dando continuità alle cose buone già fatte vedere in Coppa Marche. E ora pronto un nuovo weekend da protagoniste per le tre squadre che scenderanno in campo tra sabato e domenica.