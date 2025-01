Yuasa Battery: Schalk saluta, ecco Bardarov

Momento d’oro per la Yuasa Battery Grottazzolina, soprattutto dopo il blitz di Padova, terzo successo nelle ultime quattro gare (unico ko al tie-break a Verona), che ha ridato ulteriore slancio alla squadra davanti ad oltre 150 tifosi in festa. Subito dopo la gara lo schiacciatore francese Matteo Schalk ha salutato staff, squadra e anche i tifosi, ufficializzando il ritorno in patria per rispondere ad una interessante opportunità pervenutagli dalla massima serie transalpina, con il club di Grottazzolina che assecondato la sua volontà.

Ma la Yuasa non si è fatta trovare impreparata annunciando l’arrivo dello schiacciatore bulgaro, classe 2003, Denislav Slavchev Bardarov nella prima parte di stagione in Turchia al Rams Global Cizre Belediyespor. Già ieri il bulgaro ha svolto la prima seduta di allenamento con coach Massimiliano Ortenzi. Compagno di nazionale di Tatarov, i due sono legati anche da uno splendido rapporto di amicizia, elemento che andrà a favorirne l’inserimento in squadra dello schiacciatore di 200 cm di altezza, che si è detto subito entusiasta della nuova esperienza.

"Sono felice ed onorato di questa opportunità che mi è stata concessa, arrivare nella massima serie italiana è un sogno per qualsiasi atleta e quando è arrivata la chiamata della Yuasa ho accettato subito, complice anche l’amicizia con Georgi (Tatarov, ndr) che mi ha parlato benissimo di Grottazzolina". Insomma Yuasa che sta valorizzando sempre più talenti, considerando anche gli altri 2003 appunto Tatarov e Cvangicer.

Dopo la fine dell’esperienza turca Bardarov è tornato in patria per giocare con il Cska Sofia due match di Challenge Cup (l’ex Coppa Cev): due match intensi, con dieci set totali, in cui Bardarov ha messo a segno in totale 42 punti con 5 ace e 4 muri. Un innesto importante, preparato, con esperienza anche internazionale dunque che si va ad aggiungere ad un roster con il morale alto ma concentratissimo soprattutto sul prossimo impegno, quello di domenica prossima in casa contro Taranto (ore 19 al PalaSavelli, prevendita aperta).

Uno scontro diretto che assume un peso specifico altissimo alla luce del momento differente delle due formazioni. Taranto è reduce da cinque gare in cui non è riuscita a portare casa punti mentre sono stati 10 per la Yuasa nel medesimo periodo. Questo deve ulteriormente alzare l’asticella dell’attenzione e della concentrazione perché un eventuale successo per Grotta nello scontro diretto avrebbe un peso specifico altissimo in chiave classifica.