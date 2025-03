"Yuasa Battery, scommessa vinta alla grande"

La storia di questa meravigliosa stagione della Yuasa Battery Grottazzolina in Superlega ha ormai fatto il giro del web e non solo. Proprio nella giornata di martedì coach Massimiliano Ortenzi e il presidente Rossano Romiti sono stati ospiti di Manuela Colazzo conduttrice di Zona Cesarini, mitica trasmissione sportiva di Radio1 Rai. Un super palcoscenico nel quale sono stati snocciolati i fatti salienti non solo della stagione in corso ma anche della storia di questo piccolo-grande miracolo sportivo.

Primo accento posto sul salto in Superlega, dimensione enorme per la Yuasa: "E’ stato un salto altissimo – ha sottolineato il presidente Romiti - con l’A2 c’è un abisso e l’impatto organizzativo è stato assolutamente importante. Già il cambio di Palas è stato uno sforzo logistico enorme. E’ stata una scommessa vinta, spostarsi da casa non è mai facile ma il nostro pubblico ci ha seguito, riuscendo anche a coingolgere per intero il territorio. In Superlega ora ci guardano come una società che ha un bel pubblico al seguito e non era affatto scontato".

E a sottolineare il medesimo aspetto ci pensa coach Ortenzi. "Le soddisfazioni sono molteplici. La prima quella di aver vinto una scommessa entrando sul mercato dopo di tutti, avendo probabilmente il budget più basso di tutti. Al termine del girone d’andata ci guardavano come i maggiori indiziati a scendere vista la classifica, ma poi è cambiato tutto".

Se per Romiti i momenti sono stati i due match contro Monza, esordio casalingo e poi il primo successo in terra brianzola, coach Masimiliano sul momento chiave della stagione ha dato una lettura differente: "Se devo sceglierne una solo, penso alla vittoria in casa con Modena: la prima in casa e contro un club storico, al termine di una gara tiratissima, con tutti i set ai vantaggi. Ancor più che con Monza, lì abbiamo capito che si poteva fare vincendo in quel modo, contro Modena e in casa. Un risultato che poi è stato costruito giornata dopo giornata valorizzando ragazzi molto giovani, partiti in panchina ma che hanno finito in campo".

Ora testa al Torneo Internazionale a Dubai dal 10 al 21 Marzo e poi ad Aprile i play-off per il quinto posto. "Il torneo sarà anche un premio per quello che abbiamo affrontato. Dobbiamo ricaricare le pile perché dal 6 aprile si giocano questi play-off cui teniamo - conclude Ortenzi - chiudere quinti e arrivare in Europa sarebbe un sogno che andrebbe a chiudere una stagione super. Dobbiamo giocarceli senza pressione, ma ritrovando fame e voglia di vincere".