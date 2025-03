Yuasa Battery senza limiti. Comparoni: "Daremo tutto"

In questi giorni sta tornando a lavorare a pieno regime la Yuasa Battery Grottazzolina proprio per preparare al meglio la fase finale di questa stagione. Una stagione che si sarebbe potuta concludere già ad inizio marzo e invece ha avuto due prolungamenti assolutamente molto interessanti. Prima il volo verso Dubai per dieci giorni molto intensi che hanno proiettato la Yuasa in una dimensione Internazionale solo sognata fino a qualche anno fa con la sfida incredibile nell’atto finale della competizione contro i titolatissimi russi della Dynamo Mosca. Insomma un’esperienza che ha portato moltissimo, non solo in termini di visibilità ma anche e soprattutto in termini di esperienza sia ala gruppo che alla società. Ma non finisce qui perché si torna in campo per preparare al meglio la parte finale della stagione con i Playoff Challenge che valgono un posto in Europa nella prossima stagione, insomma ancora un tassello avanti nella crescita. La squadra si è ripresentata al PalaSavelli agli ordini di coach Massimiliano Ortenzi dopo alcuni giorni di rompete le righe post Dubai ma con la voglia di chiudere nel migliore dei modi una stagione che resterà nella storia del club di Grottazzolina.

Tra coloro che sono pronti a dare il massimo e confermare la crescita costante avvenuta in questa stagione c’è Francesco Comparoni. Il giovane centrale arrivato ad inizio stagione è partito inizialmente in panchina ma a suon di muri, ace e una presenza costante al centro della rete si è ritagliato un ruolo da titolarissimo nella seconda e decisiva parte della stagione. Uno dei protagonisti di questa straordinaria annata ed è pronto a tornare di nuovo in campo. "Dopo dieci giorni vissuti all’estero, passare da casa aiuta a ricaricare le pile nel modo migliore possibile. Ora prepariamoci al meglio per fare questi playoff da cui vogliamo portare via il massimo: come sempre abbiamo fatto nel corso della stagione siamo pronti a dare tutto quello che abbiamo". Saranno avversarie decisamente molto blasonate sulla strada della Yuasa dal prossimo 6 aprile ma il gruppo guidato da coach Ortenzi ha dimostrato in campionato, da dicembre in poi, che nulla è impossibile, conquistando in pratica punti contro ogni squadra (fatta eccezione per Perugia). "Arriveranno squadre di alto livello ma secondo me un po’ ferite, dopo essere uscite dai dai playoff scudetto e vorranno senza dubbio rifarsi, conquistando la qualificazione alla Challenge Cup. Come sempre servirà il supporto del nostro pubblico che nelle gare casalinghe sa fare la differenza ma anche fuori ci ha sempre sostenuto". Nessun timore nella sue parole ma la ferma convinzione che come gruppo se la possono giocare tranquillamente e nel frattempo preparare al meglio la prossima stagione in campo e fuori.

Roberto Cruciani