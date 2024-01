Yuasa Battery sugli scudi: "Una prova di maturità"

Una serata praticamente perfetta per la Yuasa Battery che ha archiviato nella maniera migliore possibile il primo ko stagionale senza prendere punti in quel di Porto Viro; superata con il massimo scarto Castellana Grotte. I pugliesi hanno patito fin da subito il ritmo imposto da Grotta che ha ritrovato grande sprint al servizio e un’ottima incisività a muro, chiudendo in doppia cifra proprio in questo fondamentale. Serata perfetta completata dai due punti guadagnati su Cuneo che scivola in terza posizione dietro a Siena ora in piazza d’onore a cinque punti da Bruening e compagni. Volti felici e Palas (come sempre strapieno) che ha potuto esultare con i propri beniamini. In tutto questo la soddisfazione evidente nelle parole di coach Massimiliano Ortenzi, sempre lucido e sereno nell’analisi. "I ragazzi avevano la voglia giusta e si è visto. In settimana abbiamo parlato ma soprattutto lavorato in una direzione, quella che piace a noi. Questo non vuol dire che ora siamo perfetti e che vinceremo sempre. Abbiamo compreso che siamo in alto ma non siamo gli unici ad esserci e per starci dobbiamo sopportare anche momenti complicati. Lo abbiamo fatto con un grande approccio alla gara, cosa che ultimamente ci mancava. Quando spingiamo e quando siamo dentro alla gara, riusciamo a sopperire al meglio a momenti non semplici". E tutti i fondamentali ne hanno tratto indubbiamente vantaggio: "Abbiamo spinto subito col servizio, lavorato bene a muro e preso subito dei break, riuscendo anche a fare cambio palla su loro turni di servizio favorevoli. Numeri importanti, percentuali alte in attacco dove con Porto Viro invece avevamo fatto qualche errore di troppo; siamo stati li abbiamo gestito le situazioni al meglio, come volevamo noi". Ora la doppia trasferta a Pordenone e Brescia, classifica alla mano due squadre che ci saranno sicuramente e da protagoniste (probabilmente) ai play-off. "Pensiamo una gara alla volta. Con Pordenone ormai è una classica, un match che da gusto giocare ormai da anni. Prima Pordenone e poi Brescia devono essere un momento di crescita per quello che siamo noi in questo momento qua. Ci metteranno in difficoltà, ci saranno momenti non semplici in cui essere squadra in maniera importante. Non guardiamo la classifica dopo una vittoria come non l’abbiamo guardata dopo una sconfitta. Ci sono troppi punti in palio, lavoriamo sul ritrovare il gusto di giocare la pallavolo che sappiamo per poi arrivare fino in fondo con le nostre idee".

Roberto Cruciani