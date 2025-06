Yuasa Battery, ufficiale il colpo Stankovic

Mancava giusto l’ultimo tassello ai quattordici della rosa targata Yuasa Battery Grottazzolina e l’annuncio è puntualmente arrivato, a dire il vero era atteso, nella giornata di ieri. A completare il reparto dei centrali ci sarà Dragan Stankovic, classe 1985 per 205 centimetri di altezza, un autentico monumento della pallavolo mondiale. Aveva anticipato lui stesso la nuova destinazione in occasione di un’intervista ai canali ufficiali di Modena, dove ha giocato nelle ultime cinque stagioni. Quindi all’appello mancava solo l’ufficialità per un atleta che ha scritto pagine di pallavolo memorabile sia con la maglia della Lube per dieci stagioni che con quella di Modena. Basta pensare che in Superlega sono 500 gli incontri disputati, 700 i muri punto, 2000 gli attacchi messi a terra. Insomma con Stankovic la Yuasa si mette in casa uno di quegli atleti che in quanto a conoscenza della categoria ed esperienza nulla hanno da imparare da nessuno. Non a caso, infatti, la società ha deciso di far presenziare proprio Stankovic alla mattinata di presentazione della nuova campagna abbonamenti, in programma per sabato 21 giugno alle 11:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Grottazzolina. E per lui sarà praticamente un ritorno a casa visto che proprio nelle Marche ha messo le sue radici insieme alla sua famiglia. Dopo un inizio carriera in Serbia e Montenegro, arriva alla Lube nel 2009 dove in dieci stagioni conquista quattro scudetti, due Supercoppe, una Challenge Cup, una Coppa Italia e una Champions League cui si aggiunge la Coppa Cev conquistata con Modena. In nazionale è punto fermo per fino al 2017 conquistando undici medaglie tra cui brillano due ori fantastici nella World League 2016 e l’Europeo 2011. Ed ora vederlo in maglia Yuasa alla soglia dei quarant’anni, da compiere ad ottobre, sarà uno spettacolo assoluto e anche la testimonianza della crescita esponenziale di questa realtà nel corso di questi anni.

