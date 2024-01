Yuasa Battery, un altro esame di maturità

Trasferta lunga ed insidiosa per la Yuasa Battery Grottazzolina che viaggia alla volta di Porto Viro, in campo oggi alle ore 16, contro una squadra da prendere assolutamente con le pinze. Avversario tosto alla ricerca di punti dopo la sconfitta maturata nell’ultimo turno a Brescia: settima posizione in classifica, 23 punti all’attivo, punta ad entrare tra le prime otto, ovvero in zona playoff. Coach Morato, dopo aver perso il suo vice Mattioli (trasferitosi in A3 a Salsomaggiore) con Zambonin, ha diversi nomi pesanti in campo partendo dal regista 44enne Garnica ma non solo. Tanti esperti di categoria come Zamagni, Tiozzo, Barone, Bellei, Sperandio, Morgese e Sette cui si aggiungono giovani di prospettiva quali Barotto (opposto 2005, di 212 centimetri), Chiloiro ed Eccher. Completano il quadro il greco Charalampidis ed il brasiliano Pedro Henrique, entrambi schiacciatori oltre al secondo palleggiatore Zorzi ed il libero Lamprecht, bandiera di Porto Viro.

"Affrontiamo una squadra – sottolinea coach Massimiliano Ortenzi – che nelle ultime due giornate ha dovuto rinunciare al suo opposto titolare impegnato in nazionale juniores ovvero Barotto, che tornerà a disposizione contro di noi. Un organico con grandi giocatori, è un campo difficile dove non si gioca benissimo; dovremo essere bravi ad imprimere subito un buon livello al servizio, per cercare di tenerli lontani da rete e non permettere al loro palleggiatore di giocare veloce, perché in tal caso la gara potrebbe farsi complicata. Dovremo essere bravi a costruirci situazioni da cui ricavare break di vantaggio, e pronti ad affrontare una squadra altalenante che però in casa si è sempre fatta valere. Sarà una partita tosta". Insomma una squadra cui mettere grande pressione al servizio, arma letale di Grotta in questa prima parte della stagione, perché in caso contrario Garnica sa bene come giostrare il gioco e tenere caldi tutti i propri attaccanti. Una sfida che non vede ex in campo nelle rispettive formazioni. Per i precedenti invece la vittoria da parte della Yuasa Battery nella gara di andata ha fatto pendere in favore dei marchigiani che ora sono avanti appunto con due vittorie e un solo ko. Da Grotta pronti a raggiungere il Veneto diversi tifosi di Grotta che non vogliono in nessun modo lasciare soli i propri atleti. Sfida infine che sarà diretta da un coppia arbitrale "inedita" per la Yuasa, quella composta dal torinese Giuliano Venturi e dal catanzarese (piemontese di adozione) Rachele Pristerà.