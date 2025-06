Yuasa, Buffa benedice la stagione:: "Ortenzi, storia da raccontare"

E’ stato alzato ufficialmente il sipario sabato mattina sulla nuova stagione della Yuasa Battery Grottazzolina all’insegna non solo della nuova campagna abbonamenti sul solco della continuità ma anche dei nomi di prestigio. E’ stata l’occasione per accogliere in grande stile Dragan Stankovic, di professione centrale, arrivato per portare la sua classe e la sua esperienza alla rosa della Yuasa. Un’accoglienza in grande stile per lui in una giornata speciale che sicuramente resterà nella storia del club di Grottazzolina considerando che, tra i protagonisti, c’era anche lo storyteller più amato e apprezzato dello sport italiano. Parliamo di Federico Buffa, amico della Yuasa Battery ormai da tempo. Il primo omaggio proprio per lui da parte del club, con un abbonamento vip donato dalla Yuasa Battery "per il suo straordinario sostegno allo sport italiano e, per noi, allo sport fermano".

Colpito il giornalista dal riconoscimento che ha immediatamente scherzato con coach Ortenzi: "Quando verrò però niente tribuna vip, io voglio stare dietro la tua panchina (sorride, ndr)". La parola a lui per un saluto e subito si ha l’idea di essere a teatro o davanti alla tv per seguire uno dei suoi magnifici racconti. "Nella mia vita ho sempre cercato storie improbabili fino ai college americani e ne ho viste di tutti i colori. Ma quando vedi coach Massimiliano Ortenzi che, la mattina della gara durante la rifinitura, stampa in segreteria il giornalino capisci che c’è qualcosa in più da queste parti. Quel PalaGrotta (stagione 2023-2024, Yuasa Battery-Cuneo, ndr) era come la Bombonera del Boca Juniors e poi ho pensato che in Superlega sarebbe stato possibile ripetersi. Ma quel successo a Monza ha svoltato una storia e tutti quelli che davano per sicura retrocessa Grotta, cosa dovrebbero pensare del lavoro fatto da questo coach?".

Il riferimento era al match Yuasa-Cuneo, prima gara della stagione di A2 ad ottobre del 2023. Buffa era ospite della Yuasa e arrivando al PalaGrotta per la rifinitura vide proprio coach Ortenzi impegnato anche a stampare i giornalini che da lì a poco sarebbero stati distribuiti in tribuna, cosa che lo colpì molto. Non può mancare neanche un accenno su Dragan Stankovic: "I serbi generano sport fin da quando sono piccoli come nessun altro al mondo. Di recente basta vedere tennis, basket e anche altri sport. Hanno forza dentro che non ha nessun altro movimento sportivo al mondo ha nel dna". Insomma una straordinaria stagione tutta vivere in casa Yuasa e una prima giornata di assoluto livello con un testimonial come Federico Buffa a benedire la nuova annata con tante novità e una campagna abbonamenti in rampa di lancio e con la quale si punta con decisione a migliorare i numeri già straordinari dello scorso anno.

Roberto Cruciani