Yuasa, che maxi capolavoro. Ortenzi: "Terzo set chiave"

Un capolavoro nel match cou di giornata per la Yuasa Battery capace di espugnare Pordenone e venire a capo di una gara non semplice contro l’avversaria di sempre, la Tinet Prata. Un match di rincorsa, con il primo parziale che sorride ai locali prima della remuntada targata Yuasa.

Soddisfatto coach Massimiliano Ortenzi: "Un primo set perso male - commenta – in cui abbiamo avuto troppa fretta e siamo stati imprecisi. Nel secondo, però, siamo rientrati con un piglio diverso. Spingendo subito al servizio siamo riusciti a prendere un vantaggio che si è rivelato poi fondamentale per portarlo a casa. La chiave del match è stata il terzo set, dove ci hanno messo grandissima pressione con il servizio fino a metà. Però siamo stati bravi a tenere botta a risolvere situazioni difficili. Nel finale ce la siamo giocata, e guadagnata con le nostre armi. E’ entrato Vecchi ed ha fatto molto bene sin dal primo servizio, c’è stato qualche errore dall’altra parte e poi quando si riprende un po’ di fiducia diventa tutto più semplice, credo che la partita si sia decisa tutta sul terzo set". Una dimostrazione di forza e di grande tenuta mentale: "Ai ragazzi ho detto che il nostro è un percorso in cui ci sono dei momenti no e poi ci sono i momenti in cui le cose girano nel verso giusto, in cui giochi la tua pallavolo, e porti a casa delle partite facendo delle cose egregie. Siamo in testa ed abbiamo in testa il nostro obiettivo: giocare ed allenarci così, godere delle cose belle che facciamo e saperle sfruttare. Il lavoro dei ragazzi stasera è stato di grande sacrificio, quando a Prata entrava la battuta siamo stati messi in difficoltà e siamo stati bravi a rimanere calmi. L’entusiasmo ci spinge a fare bene, è la benzina che ci porta ad andare avanti e ci fa lavorare come società a produrre tanto ed a lavorare in un certo modo senza tante ansie. Dobbiamo essere realisti, non siamo soli, ci sono molte squadre che vogliono vincere e questo è un campionato molto difficile. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra pallavolo. Nel frattempo, però, è doveroso ringraziare tutti, ci sentiamo seguiti e questo è bellissimo". Gruppo di tosi e dirigenti presenti nel catino del palasport di Pordenone, dopo un viaggio d ben cinque ore, niente male. Ma ora si guarda avanti, alla trasferta di Brescia. "Un’altra partita importante contro una squadra con un bel sestetto. Ora ci godiamo un po’ questa bella vittoria e poi penseremo subito a prepararci al meglio.