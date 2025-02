Yuasa, coach Ortenzi:: "Non facciamo calcoli"

Alle 20,30 stasera a Cisterna scende in campo la Yuasa Battery Grottazzolina, nella terz’ultima gara del girone di ritorno di questa prima stagione in Superlega. Per i grottesi discorso salvezza ben intavolato ma che va concretizzato in queste ultime giornate, con un occhio anche a quanto accade nelle sfide che chiamano in causa Monza e Taranto. Ma la squadra di coach Massimiliano Ortenzi, non ha alcuna intenzione di speculare o aspettare che le buone novelle arrivino dagli altri campi, l’obiettivo è salvarsi con i propri risultati, come conferma lo stesso coach: "Pensiamo una gara alla volta. Cisterna arriva da un buon momento di forma, in casa sa giocare una buona pallavolo, ha una diagonale palleggiatore-opposto molto forte. Noi dobbiamo fare un’ottima gara di muro-difesa e al servizio per crearci le opportunità che di solito ci permettono di portare via dei set. Zhukouski? E’ uscito per un fastidio contro Perugia, lo abbiamo gestito e credo che saremo al completo ma valuteremo con attenzione fino all’ultimo. Per quanto avvenuto domenica scorsa, a nome mio e dei ragazzi, vogliamo dire grazie a tutti quelli che ci hanno tifato al Palas e a coloro che non hanno trovato addirittura biglietto. Qualche mese fa era inimmaginabile qualcosa di simile". Nove punti ancora in palio ma fare previsioni è complicato in chiave salvezza: "Non so quanto manca, secondo me se facciamo altri due punti o un’altra vittoria potrebbe essere sufficiente. Inizialmente la quota salvezza era ipotizzata a 15 o 16 punti, invece siamo a 17 e non siamo salvi. Andiamo a Cisterna a fare il massimo, i conti si faranno alla fine". Pronto a dare sul contributo proprio Tsimafei Zhukouski, che in settimana ha lavorato con il gruppo: "Voglio continuare a dare il mio apporto alla squadra. Ci aspetta un match durissimo, non pensiamo contro chi possiamo vincere o perdere perché nel girone di ritorno abbiamo preso punti praticamente sempre. Andiamo a Cisterna per fare punti e andare a prenderci la salvezza. Tutte le gare sono autentiche finali, abbiamo un vantaggio che ci siamo guadagnati e vogliamo sfruttarlo. Contro Perugia eravamo molto carichi e un po’ mi dispiace non averla portata al tie break ma abbiamo fatto una bella gara spinti da un pubblico pazzesco".