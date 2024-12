Yuasa, così non basta: "Crediamoci sempre"

Chiuso con il 3-0 subito a Piacenza il girone di andata della Yuasa Battery Grottazzolina che ha retto bene per larga parte della sfida contro una formazione di alto livello come quella di Anastasi, ma purtroppo non è bastato. La lettura della gara nelle parole di coach Massimiliano Ortenzi: "Abbiamo fatto fatica in alcuni momenti della partita a tenere alto il livello di cambio palla e abbiamo commesso qualche errore di troppo anche quando abbiamo ricevuto bene. Poi quando loro battono forte è più complicato. Su questo è innegabile che c’è da fare meglio. Poi siamo stati in gara su muro-difesa e sulle cose che ci eravamo detti anche di fronte a questi giocatori qua. Manca la sicurezza di essere continui in cambio palla e in certe occasioni. Nel terzo qualche palla fuori di troppo ha concesso quei punti che contro certe squadre è poi complicato andare a recuperare perché sanno gestirli nel modo migliore".

Eppure segnali positivi non sono affatto mancati. "Noi dobbiamo prendere le cose buone, non tanto il punteggio. Il livello della battuta a volte è senza dubbio buono. Su situazioni di muro difesa stiamo facendo meglio come d’altra parte siamo cresciuti in cambio palla. Ma i risultati dicono che non basta, non ci dobbiamo accontentare. Quando siamo avanti di qualche punto dobbiamo spingere per prenderci ancora qualche vantaggio in più, allungare e conquistare qualche set per prendere sempre più fiducia".

Ora una pausa di alcuni giorni senza dubbio importante prima dell’inizio del girone di ritorno che sarà dunque decisivo.

"Abbiamo qualche giorno per recuperare tutti, anche a Piacenza non eravamo al completo e ci sta un po’ pesando. Non possiamo farci nulla ma è un fattore. Andiamo a recuperare tutti, per giocarci questo girone di ritorno al meglio, senza lasciare nulla di intentato, senza accontentarci, sapendo che i punti possono arrivare in ogni gara. Noi dobbiamo crederci sempre e avere la voglia di non mollare mai per migliorare la nostra classifica".