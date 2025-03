Yuasa, domenica il debutto contro Cisterna

Prenderà il via domenica il cammino della Yuasa Battery Grottazzolina nei Playoff Challenge di Superlega che mettono in palio, alla fine di un cammino di poco più di un mese (finale in programma il 10 maggio in gara unica), il quinto posto finale in classifica che significa anche qualificazione alla Challenge Cup. Dunque settimana tipo a partire da oggi per preparare al meglio l’esordio nella competizione in programma domenica prossima alle ore 19 in casa di Cisterna. La formazione laziale è reduce da un bel quarto di finale scudetto disputato al cospetto della corazzata Trento, che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per ottenere il pass verso la semifinale nella quale affronterà Piacenza. Cisterna ha vinto infatti la sfida casalinga in gara-2 e portando fino ai vantaggi del quarto set Michieletto e compagni nella decisiva gara-4. Insomma in casa Cisterna è squadra assolutamente solida e compatta, capace di mettere in difficoltà chiunque.

Lo sa bene anche la Yuasa Battery che a Cisterna ha giocato in campionato a tre giornate dalla fine, in un match molto intenso arrivato fino al quinto set dove Baranowicz e compagni hanno avuto la meglio solo nel rush finale, in un match passato agli annali per i 51 errori in battuta complessivi da parte delle due squadre. Insomma un esordio decisamente impegnativo per la Yuasa contro una squadra che si è consolidata stabilmente in Superlega nelle ultime stagioni, con una squadra solida e di esperienza. Coach Massimiliano Ortenzi (nella foto) non avrà a disposizione in questa fase finale della stagione Michele Fedrizzi, schiacciatore della Yuasa che ha appena rinnovato per altri due anni il suo rapporto con il club del presidente Romiti, ma che fino al 22 maggio giocherà negli Emirati Arabi Uniti con la maglia dell’Al Nasr.

Ci sarà spazio, come ampiamente detto anche da coach Ortenzi, per vedere all’opera anche quegli elementi che hanno avuto magari meno opportunità nel corso dell’anno per mettersi in evidenza e anche per le opportune valutazioni dell’intero roster in vista della prossima stagione, la seconda consecutiva in massima serie.

Roberto Cruciani