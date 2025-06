Yuasa Grottazzolina, il legame col territorio sempre più forte

La conferenza stampa andata in scena venerdì in tarda mattinata al doppio zero ha portato con sé tanti spunti importanti di riflessione, quasi un piccolo manifesto programmatico di quello che è la realtà della Yuasa Battery Grottazzolina e della M&G Scuola Pallavolo. Un ruolo di riferimento e collante di un intero territorio elemento ben chiaro dall’affluenza record al Palas da un lato ma anche da tanti altri aspetti in continua evoluzione. Basta pensare alla Beach Academy, arrivata all’edizione numero diciotto e capace nelle ultime edizioni di creare un collante straordinario con praticamente tutte le realtà pallavolistiche del territorio.

Tutte le società che si sono unite e co-organizzano questo evento, portando anche propri istruttori oltre ai ragazzi, sono la testimonia che l’intero territorio sa fare squadra e rete. Il tutto sapendo anche rendere protagonista la parte costiera della provincia con Lido di Fermo che è ormai diventato un punto di riferimento per il Beach Volley a queste latitudini da anni, fornendo la massima disponibilità all’organizzazione dell’evento. In tal senso proprio la presenza del sindaco di Fermo Paolo Calcinaro alla conferenza è stata una conferma molto importante in questa direzione. "Grazie all’assessore Scarfini e alla società M&G per questo gran lavoro, una società che semina come le formichine per poi trovarsi un raccolto importante. All’epoca il lavoro fatto nel predisporre la spiaggia per l’impiantistica sportiva in questa zona fu lungimirante perché questo porta movimento e il mio grazie va agli operatori delle spiagge per tutte le iniziative attivate. Un’idea di Fermo che sta crescendo, se ne sono accorti anche brand internazionali che qui stanno investendo. Un altro mattoncino importante che serve a migliorare la costa fermana e a rendere migliore questa terra".

Chiamato in causa dai complimenti del suo primo cittadino, l’assessore allo sport del Comune di Fermo Alberto Maria Scarfini. "Il grazie alla M&G Scuola pallavolo per aver scelto ancora Fermo in tante collaborazioni e a Lido di Fermo perchè senza la collaborazione dei commercianti non si porta avanti tutto questo. L’idea di far vivere la nostra spiaggia, con la Yuasa, eleva la qualità e i numeri. I complimenti alla società e alla grande voglia di programmare". Mettere in luce, valorizzare e unire le forze: questo lo sforzo unitario sia della M&G Scuola Pallavolo e delle istituzioni del territorio. Lo testimonia beach dunque ma non solo quello. Basta ricordare i 685 abbonamenti staccati lo scorso anno, un assoluto record per la Yuasa Battery al primo anno di Superlega con tantissime gare disputate davanti ad una platea incredibile. Il dato che sorprese tutta l’Italia su il sold out registrato contro Perugia con oltre 3400 spettatori. Un dato che diventa iconico considerando che Grottazzolina ha 3200 abitanti. Ecco dunque la capacità di fare da collante ad un intero territorio che si identifica con la storia, raccontata anche in una tesi di laurea, della Yuasa Battery.

r. c.

Nella foto: coach Ortenzi e il sindaco Calcinaro