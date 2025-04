Yuasa Grottazzolina trionfa al Palasavelli: rimonta spettacolare contro Verona

Ritorno al Palasavelli migliore per la Yuasa battery Grottazzolina non ci poteva assolutamente essere. Il 3-1 in rimonta contro Verona è stato uno spettacolo di emozioni a partire dal primo set perso contro una Verona incisiva dai nove metri che non ha lasciato spazio ad una Yuasa apparsa però fin da subito ben più in giornata rispetto a quanto visto nelle sfide di Cisterna e Padova. Gli altri set sono stati li a confermarlo con i 25 punti di un Petkovic ritrovato, dopo lo stop forzato nelle altre gare, che ha visto esaltarsi il suo spirito agonistico soprattutto in un quarto set dai toni emotivi molto alti. Un grande Marchisio in seconda linea dove ha tenuto molto bene gli attacchi di Verona ma soprattutto la regolarità e l’esperienza nei momenti chiave di Antonov, equilibratore dell’intero sestetto. Insomma una Yuasa formata girone di ritorno uscita tra gli applausi scroscianti degli 800 presenti, non male considerando che si tratta di una post season e di un match che arrivava dopo due ko. La soddisfazione si legge evidente nelle parole di coach Massimiliano Ortenzi.

"Alla fine del primo set ho detto ai ragazzi che effettivamente la differenza l’aveva fatta il turno al servizio di Keita, li avevano fatto il break decisivo. Altrimenti eravamo entrati bene in partita, in cambio palla avevamo un buon ritmo ma mancavamo un pò nel muro – battuta. Quando lo abbiamo fatto nel secondo set ci siamo guadagnati situazioni break giuste e abbiamo preso fiducia. La gara è cambiata lì e alla fine siamo stati bravi a girarla nel momento chiave del quarto set ed anche nei vantaggi. Ma quando questa squadra prende ritmo e prende fiducia in queste gare è bello vederla giocare". E domani si bissa contro Milano, sempre alle 20,30 al PalaSavelli. "Volevamo fare due buone partite, una l’abbiamo fatta al cospetto di Verona e con l’atteggiamento giusto. Quando affronti le gare come in quel modo e hai l’atteggiamento giusto, i set come il quarto lo puoi vincere anche in quel modo. Abbiamo fatto una grande gara in attacco e dal secondo in poi anche in difesa. Poi Dusan è un termometro importante per noi, non ci sta mai a perdere e dà la spinta a tutta la squadra a non accontentarsi mai, questo è un valore grande. Ora ci prepariamo alla gara con Milano e sappiamo che sarà difficile. Ma nel nostro Palas sappiamo che ce la possiamo giocare contro tutti. Dobbiamo avere in testa di mettere in campo tutto l’agonismo possibile per fare la miglior pallavolo che conosciamo".