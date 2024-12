Yuasa, la strada per la salvezza passa dal match con Monza

Oggi torna in campo la Yuasa Battery alle ore 20 (diretta RauPlay) per la prima gara di ritorno, appuntamento a Monza contro la formazione lombarda di coach Eccheli che in classifica precede i grottesi di cinque lunghezze. Potremmo definirlo uno scontro diretto anche se le ambizioni di Monza sono ben diverse. "Monza lo scorso anno ha fatto un campionato straordinario – spiega coach Massimiliano Ortenzi – Quest’anno, complici anche tanti problemi di natura fisica, non sono riusciti mai a prendere il ritmo giusto, pur disponendo di giocatori che possono fare differenza. Dobbiamo affrontarli con l’idea che se sono là sotto con noi è perché qualcosa sbagliano anche loro pur essendo una squadra forte, dobbiamo avere un grandissimo approccio alla partita e mettere grande intensità se vogliamo fare risultato. Per noi è un match importante, vogliamo iniziare il girone di ritorno con un piglio diverso sia nel lavoro che facciamo in palestra, sia poi in quello che si tradurrà sul campo. Ci stiamo allenando con una buona intensità. Continuiamo ad avere qualche problema, ma dobbiamo essere bravi a nasconderlo perché è inutile stare a guardare quello che ci manca". A suonare la carica è anche l’opposto Dusan Petkovic: "Gara importante come lo sono tutte per noi. All’andata abbiamo perso 3-2 con un po’ di sfortuna, penso che sarà una bella sfida".