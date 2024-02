Yuasa, mamma che rimonta. Ortenzi: "Una bella gara"

Una rimonta strepitosa, non la prima di questa super stagione della Yuasa Battery Grottazzolina, arrivata su un parquet di certo non amico come Brescia dove Grotta ha vinto per la prima volta. Insomma un’altra bestia nera sfatata come Cantù e Siena, ma non è stato assolutamente semplice. Sotto 2-0 nei set e con la squadra di casa capace di tenere un livello e un ritmo altissimo, Grotta ha saputo rovesciare il corso degli eventi con pazienza certosina, con la capacità di leggere i momenti chiave soprattutto nel terzo set, rimettendo in sesto i fondamentali che stavano rendendo meno e scivolando avanti nel quarto e quinto parziale. Un successo pesante per il morale, per l’autostima e non solo come ha testimoniato coach Massimiliano Ortenzi al termine della gara. "Nel primo set, quando abbiamo cambiato campo, ho detto alla squadra che stavamo facendo bene in battuta e nel muro-difesa ma non mettevamo palla a terra in contrattacco, fallendo diversi break point. Quando non vinci un set con tutte queste occasioni diventa tutto complicato anche gestire situazioni facili. Nel secondo ci ha aggredito Brescia, capendo la nostra difficoltà gestendo bene tutte le fasi anche sulla nostra battuta. Nel terzo l’abbiamo cambiata: facendo bene al servizio, migliorando efficienza in fase break e da li abbiamo ritrovato ritmo, cambio palla e in generale il nostro gioco. Abbiamo da li giocato una buona pallavolo, trovando il nostro gioco e facendo veramente una bella gara". Ancora una volta una reazione di squadra, di gruppo e di un collettivo che sa sempre trovare soluzioni efficaci al suo interno. "Un gruppo importante. Riccardo (Vecchi, ndr) è entrato bene in gara, è stato bravo facendo bene in tutti i fondamentali. Ma tutti hanno contribuito soprattutto con un grandissimo lavoro in seconda linea, alla rimonta nella seconda parte di gara".