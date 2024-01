Yuasa, Marchisio analizza il successo: "La panchina lunga è fondamentale"

Quattordici vittorie e due sole sconfitte al tie break. Ecco il bottino in campionato della Yuasa Battery Grottazzolina che sta vivendo una stagione da lepre, rubando un termine molto in voga di recente in ambito calcistico, in un campionato di altissimo livello. Questo grazie anche alla profondità e alla qualità della rosa a disposizione di coach Massimiliano Ortenzi che proprio nell’ultimo match ha attinto a piene mani dalla panchina, trovando risposte di altissimo livello con Vecchi e Cubito protagonista. A rimarcare tutto questo ci pensa uno dei leader in campo come Andrea Marchisio, il ministro della difesa di Grottazzolina, senza dubbio un riferimento assoluto in categoria nel suo ruolo. "Nell’ultima gara alcuni cambi hanno risolto il match ma questa è una nostra forza – sottolinea appunto Marchisio - non è la prima volta che accade tra l’altro. Penso a Lusetti e Mitkov che si sono già fatti trovare pronti quando Marchiani ha avuto il problema alla mano e Bruening ha avuto la febbre. Chiunque entra in campo da sempre il massimo e un grande valore aggiunto. Il fatto di avere una panchina lunga non solo deve essere una forza ma è fondamentale in un campionato così lungo ed equilibrato. Complimenti a Riccardo Vecchi e Marco Cubito per come sono entrati domenica. Certo (sorride, ndr) a volte uno si augura che non debba succedere perché vuol dire che stiamo vincendo tranquillamente. Ma poi chi entra risponde in questa maniera e va benissimo. Ripeto, è assolutamente un grande valore aggiunto per noi". Proprio Marchisio traccia un bilancio di questa stagione fino ad oggi con un occhio di riguardo alla gara di domani alle 16 a Porto Viro, con la Yuasa che torna a viaggiare dopo due gare e altrettante vittorie in casa. "Dopo 16 gare il bilancio è positivo per i risultati: abbiamo perso due sole gare e al tie break, quindi abbiamo sempre conquistato punti anche in campi difficili. Adesso come adesso la classifica non conta molto, ci sono ancora tante gare prima di tirare le somme".