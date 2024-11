Yuasa, sconfitta che brucia. Ma ora testa alla Lube

Sconfitta che brucia quella con Cisterna per la Yuasa, partita benissimo nel primo e anche nel secondo set ma per il resto della gara uscita dalla partita. Un ko che fa male ma da archiviare in fretta visto che mercoledì sera, sempre al PalaSavelli si gioca il derby con la Lube Civitanova sempre alle 20,30.

Già disponibili i biglietti con il botteghino del Palas a disposizione per la prevendita oggi e domani dalle 17 alle 20 e mercoledì dalle ore 16 fino ad inizio derby. Intanto queste le parole di coach Massimiliano Ortenzi nel post Cisterna: "Abbiamo approcciato bene la partita, con la battuta e essendo aggressivi nel muro-difesa. Nel secondo, nonostante fossimo sotto, siamo sempre stati dentro la partita con l’attacco e con pazienza. Ci siamo creati anche l’opportunità di andare noi 24-23 avanti ma non l’abbiamo sfruttata. Poi da lì è cambiata, loro hanno preso più sicurezza e non siamo calati. Abbiamo avuto dei numeri di cambio palla con i quali si farebbe fatica a giocare contro chiunque".

Cisterna in archivio dunque e testa alla Lube: "È una gran bella cosa ma non ci arriviamo come volevamo, non ci arriviamo con quello spirito che magari ci avrebbe dato ad esempio portare via qualcosa dalla gara con Cisterna.

Questo campionato è difficile, i punti da fare non sono molti, possono arrivare in qualsiasi partita. Noi dobbiamo stare qua, lavorare e crederci. Quando ci sono le opportunità bisogna sfruttarle, diventando più bravi in questo sicuramente. Sappiamo che è difficile, ma se molliamo di una virgola, se cominciamo a darci delle colpe diventa, diventa complicato. Invece dobbiamo stare qua adesso concentrati, provare a portare via qualcosa anche da mercoledì. Sarà una bella emozione per questo territorio, il primo derby con la Lube. Ce la godiamo in maniera un pochettino diversa, però dobbiamo goderci anche questo".

Roberto Cruciani