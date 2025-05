Yuasa si prepara per la stagione 2025: Beach Academy e nuovi arrivi

Giorni importanti quelli che stanno trascorrendo anche in casa Yuasa, giorni nei quali si lavora durissimo in vista della prossima su moltissimi aspetti, da quello logistico-organizzativo a quello economico. Certo, ci sono anche i campionati di Serie C e anche quelli minori da portare a termine come del resto completare la stagione del settore giovanile. Ma proprio per il più giovani l’attività non si fermerà neanche con il sole e con il caldo perché arriva la stagione 2025 della Beach Academy a Lido di Fermo, sempre organizzata dalla M&G Scuola Pallavolo in programma dal 23 giugno fino al 27 luglio, per cinque settimane di grande sport e soprattutto divertimento. Lo scorso anno il record di iscritti con circa 200 ragazzi provenienti da tutta la provincia ma non solo, anche da fuori al Doppiozero di Lido di Fermo (sede confermatissima) e non è escluso un aumento degli iscritti alla luce dei numeri in crescendo del settore mini-volley e promozionale della M&G ma anche dell’entusiasmo coinvolgente generato dalle imprese sportive della squadra di coach Massimiliano Ortenzi.

Insomma sono settimane intense, di grandissimo impegno anche fuori dal campo ma c’è anche da tenere d’occhio i volti nuovi pronti a vestire la maglia della YuasA nella prossima stagione. La società ha provveduto in primis a salutare nel modo migliore, già nei giorni scorsi, tutti gli atleti che non faranno più parte del gruppo della prossima stagione. Poi arriveranno le ufficialità in merito ai volti nuovi e sarà la società a pronta a comunicarle via via, con il passare dei giorni. C’è però chi ha annunciato il suo arrivo a Grottazzolina per la prossima stagione. Parliamo di Dragan Stankovic, 39 anni centrale serbo reduce da cinque stagioni a Modena ma in passato grande attore protagonista per nove anni in maglia Lube. Al termine della finale playoff quinto posto appunto tra Modena e Milano, ai microfoni del canale ufficiale di Modena Stankovic è stato molto chiaro annunciando la prossima destinazione. "Sarò a Grottazzolina l’anno prossimo, quindi ancora in A1 e ancora ci vedremo al Palapanini, ma da avversari – conclude il centrale di Modena – sono stati cinque anni belli, anche quelle sconfitte o le stagioni deludenti sono servite per far crescere sia me che i miei compagni".

Senza dubbio un elemento che di esperienza ne ha da vendere con un palmares da urlo. In nazionale ha vinto una World League e un Europeo, andando a podio in totale ben 11 volte. Con il club ha vinto ben quattro scudetti in Italia e uno in Serbia oltre ad una Champions League, una Coppa Cev e tanto altro ancora. Insomma uno di quelli che sa come si fa e che, nonostante le quaranta candeline siano vicine (il prossimo 18 ottobre), non ha alcuna intenzione di mollare.

Roberto Cruciani