Yuasa, un momento per riflettere. Ortenzi: "A Cuneo match difficile"

Un palazzetto caldo con oltre 1800 spettatori, una squadra decisamente forte e il secondo impegno consecutivo (con annesso viaggio lunghissimo) in appena quattro giorni. Tutto questo insieme basterebbe come alibi per una Yuasa Battery caduta solo al tie break e dopo una durissima battaglia sportiva di oltre due ore in casa di Cuneo, una delle big del girone costruita con il chiaro intento di lottare per il primato. Ma per la prima della classe la ricerca di alibi non è uno sport che piace affatto e la seconda sconfitta stagionale, seppur amara, lascia comunque consapevolezze molto importanti come ha sottolineato nell’analisi post gara coach Massimiliano Ortenzi.

"È stata una partita complicata, quello che ci aspettavamo insomma. Cuneo sarebbe stato molto aggressiva al servizio e ci eravamo detti che dovevamo essere disposti anche a sopportare le difficoltà. In avvio abbiamo sprecato qualche occasione break e questo un po’ ci ha condizionato subendo la loro spinta al servizio che è stata veramente molto alta. Dovevamo avere pazienza, aspettare il nostro momento perché il nostro momento prima o poi sarebbe arrivato. Siamo stati bravi da questo punto di vista, perché ci siamo fatti trovare pronti. I ragazzi sono riusciti a ritrovare slancio e vinto il terzo set poi siamo riusciti a condurre il quarto dall’inizio alla fine, con un grande aggressività. Nel tie break hanno scavato il solco un paio di occasioni di contrattacco non concretizzare, loro le hanno sfruttate mentre noi non siamo riusciti a gestirle nel migliore dei modi".

Fattore positivo il rientro di Marchiani, dopo l’infortunio alla mano del 3 dicembre contro Ravenna: "Al netto del fatto che Manu (Marchiani, ndr) è appena rientrato e che ancora la paura è tanta, i meccanismi vanno un pochettino ritrovati. A fine gara ho detto ai ragazzi che sono molto contento della reazione che hanno avuto e che dobbiamo ripartire da quello.

Cuneo è squadra forte, stanno pian piano trovando ritmo e quando si viene qua bisogna sapere che c’è tanto pubblico, in un palazzetto dove si respira storia, questo però non è uno svantaggio ma un valore perché giocare in questi palazzetti dà sempre grandi motivazioni. Dopo un po’ di riposo, di cui avevamo bisogno, pensiamo subito a Reggio Emilia (in campo domenica 7 gennaio alle ore 18 al Pala Grotta). I ragazzi sono stati bravi e hanno avuto un grande senso di responsabilità nonostante le festività.

Ci siamo allenati il giorno di Natale, abbiamo giocato il 26 e il 29 siamo partiti per Cuneo. Siamo riusciti a star sul pezzo anche quando le cose si stavano mettendo male, è questo l’aspetto più importante che ci portiamo via da Cuneo e che potrà fare la differenza da qui alla fine".