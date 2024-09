Zaki ’ambasciatore del gusto’. Lo chef stellato ospite del Micam

Lo chef stellato Richard Abou Zaki che ha il ristorante Retroscena a Porto San Giorgio e ha ridato vita all’ex cineteatro Gigli aprendo la pizzeria Controluce a Porto Sant’Elpidio sarà tra gli Ambasciatori del Gusto nel corso della 98esima edizione di Micam Milano. È un connubio straordinario quello tra Micam, la fiera internazionale delle calzature e l’associazione italiana ambasciatori del gusto (Adg), da sempre impegnata nella valorizzazione della cucina italiana nel mondo. Nel corso dell’imminente appuntamento in programma a Milano dal 15 al 17 settembre, Micam ha infatti scelto gli Ambasciatori del Gusto come partner strategico dello storytelling dedicato alle eccellenze italiane. Un viaggio nei sette distretti calzaturieri del Paese e tra questi ovviamente quello del fermano che supera i confini legati al mondo della calzatura aprendosi a quelli dell’enogastronomia più autentica e identitaria e che si sviluppa lungo un unico, condiviso, fil rouge: la forza, e l’orgoglio, del "saper fare" italiano. Durante la manifestazione verrà allestita al padiglione 5 la nuova area ’Micam taste arena’, nella quale si svolgerà un palinsesto di attività di show-cooking, a cui si aggiungeranno una serie di degustazioni nelle aree Food dedicate. A raccontare i sette territori, tramite le loro creazioni esclusive, saranno altrettanti Ambasciatori del Gusto e tra questi lo chef stellato Richard Abou Zaki. "La sinergia sviluppata con l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto rappresenta l’incontro perfetto tra due eccellenze del made in Italy, la manifattura calzaturiera e la cucina italiana – ha detto Giovanna Ceolini Presidente Micam – e si tratta di un progetto che corre sul doppio binario della creatività e della qualità della proposta".

Vittorio Bellagamba