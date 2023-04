Zalone a Servigliano Biglietti su TicketOne

’Amore + Iva’, lo spettacolo di Checco Zalone scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta, dopo il Sold Out del 15 aprile alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, tornerà in scena il 25 luglio al Parco della Pace di Servigliano con inizio alle 21. Spettacolo organizzato da Best Eventi in collaborazione con il Comune di Servigliano. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita): poltronissima 80,50 – poltrona primo ordine 69,00 – poltrona secondo ordine 57,50 (diritti di prevendita inclusi). Info: 085.9047726 www.besteventi.it

L’artista pugliese è sul palco undici anni dopo il Resto Umile World Tour e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano. ’Amore + Iva’ è uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie sono accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.