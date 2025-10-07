Zaraca primario di otorinolaringoiatria: "Ridurre i tempi delle liste d’attesa"

Una storia di trenta anni, esperienza, umanità, vicinanza al territorio, che trova il suo compimento dentro un concorso molto atteso. È la storia di Giorgio Zaraca che è diventato il nuovo primario di unità operativa complessa otorinolaringoiatria che già gestiva da reggente, dopo il pensionamento di Stefano Dallari. Per il direttore dell’Ast, Roberto Grinta, è un medico di grande esperienza, professionalità e umanità: "Tutte doti richieste per svolgere l’attività di direttore che non è solo attività clinica ma è anche gestione del budget, dei rapporti relazionali, oltre a svolgere attività importante all’interno della struttura è anche azione trasversale e ambulatoriale. Sono orgoglioso di questo risultato, stimo tantissimo Zaraca che andrà a implementare i professionisti che fanno parte di questa azienda. Stiamo chiudendo tutto iter per nomine primari, anche come attività prodromica del nuovo ospedale". Lui, Zaraca, parla di un grande onore, dopo appunto 30 anni di servizio in questa comunità: "La comunità tutta mi ha davvero tributato enorme estima e affetto in tanti modi. Tre i pilastri su cui vorrei fondare la mia attività, il primo è il fortissimo legame col territorio, l’attenzione ai bisogni a cui bisogna andare incontro. L’obiettivo è portare tutta l’attività ambulatoriale entro i tempi stabiliti dalla Regione. Le liste di attesa sono un grosso pensiero, al Cup ho visto i tempi di attesa e ho ampliato la disponibilità a 12 visite a settimana, siamo in ordine con le priorità da risolvere entro 24 ore, quelle entro 12 ore, quelle differibili a un mese, per i 3 mesi sono appena fuori. Dal pronto soccorso si accede dalle 9 alle 13". L’altro pilatro è garantire continuità qualitativa e continuativa: "Dallari è una grossa personalità chirurgica, ho lavorato 15 anni con lui e ho visto ogni tipo di situazione e di intervento. I problemi si devono risolvere a Fermo, anche quelli più complessi. Siamo già a confronto con l’Unità di chirurgia del dottor Guerriero per la terapia chirurgica della ghiandola tiroidei, un percorso multidisciplinare per la patologia alla tiroide. Le patologie rare a mio avviso andranno gestite in rete con altri territori, lavoreremo anche su questo, l’importante è garantire vicinanza a tutte le persone e per tutte le necessità". Con Zaraca in reparto ci sono altri cinque dirigenti medici, due dei quali in via di stabilizzazione, "tanti giovani, una bella squadra, entusiasmo, voglia di crescere, sto cercando di valorizzarli nel migliore dei modi, voglio che siano felici di venire a lavorare", spiega ancora Zaraca. Sono 4 i posti letti ma all’occorrenza ci si appoggia anche in chirurgia, per 400 ricoveri l’anno, circa 300 gli interventi: "A livello ambulatoriale siamo sulle 5 mila prestazioni l’anno. Il nuovo ospedale sarà il contesto giusto per continuare a lavorare ad alto livello, nella certezza che siano le persone a fare la qualità. Ci occupiamo di tanta rinologia, abbiamo la terapia con anticorpi monoclonali con un ambulatorio dedicato, e poi la patologia della voce, le grosse patologie dell’orecchio sono diminuite, le diagnosi precoci e terapie portano meno problemi grandi". "La forza dell’ospedale, conclude Grinta, sta nelle equipe multidisciplinari che si uniscono per affrontare le varie situazioni. In questo caso per esempio si lavora molto con anestesia e pediatria per ragionare sulla chirurgia otorinolaringoiatrica per i bambini, per aumentare al massimo la sicurezza in sala operatoria".

Angelica Malvatani