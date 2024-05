Zenit Elpidiense Fotoclub: "Arte, passione e amicizia"

L’hanno chiamato Zenit Elpidiense Fotoclub ed è una iniziativa legata alla fotografia intesa a 360 gradi, aperta a tutti gli appassionati, siano professionisti o amatori. Zenit focalizza le iniziative promosse secondo un preciso obiettivo: "Vogliamo diventare un ponte di comunicazione tra chi si occupa di fotografia a vario titolo, vogliamo essere un’occasione di conoscenza e approfondimento, ma anche di aggregazione, coniugando il piacere delle foto allo stare insieme" ha spiegato Marco Farina, anima di Zenit ricordando le attività svolte nel primo anno e richiamando la creazione di un archivio fotografico da mettere a disposizione di tutti attraverso il sito internet del fotoclub. Un archivio che va implementato grazie a nuovi corsi, a collaborazioni nuove o consolidate, a fotografi pronti ad accompagnare chiunque abbia curiosità di indagare, scoprire e conoscere meglio questo mondo. Il tutto senza alcun costo per gli associati. Quest’anno, il programma di Zenit prevede, a maggio (si comincia il 10) un corso di Fondamenti di fotografia, tenuto da Andra Marziali; a giugno (le date vengono comunicate di volta in volta sul sito), ‘La fotografia da Smartphone e gestione dei file digitali’ con Marco Farina e ‘Catch the sun’, foto all’alba. A luglio, altre lezioni outdoor ai Piani di Ragnolo di notte e alla Città Medioevo; ad agosto, la Contesa del Secchio; a settembre, sarà Stefano Sgariglia che accompagnerà gli iscritti alla scoperta del ‘Ritratto fotografico’ e altra uscita sarà in occasione del Gioco del Barone; ad ottobre, Alberto del Bello spiegherà come si prepara un servizio fotografico (in special modo per un matrimonio); a novembre ‘L’evoluzione fotografica’ con Sauro Petrucci e a dicembre, chiude Noris Cocci con lo Storytelling. Le lezioni indoor si terranno nella sede della Pro Loco.