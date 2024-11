Zero sprechi: la rivoluzione nelle mense

Nella gestione del sevizio mensa affidato dal Comune in house alla Sgds multiservizi da un anno a questa parte sono in corso profondi cambiamenti. Nel darne notizia l’amministratore unico della partecipata, Giovanni Lanciotti, spiega trattarsi di una vera e propria rivoluzione di cui lui stesso è stato protagonista e della quale si dichiara soddisfatto. Per manifestare questo suo sentimento e cercarne condivisioni ha tenuto una conferenza stampa, con l’intervento degli addetti al servizio mensa del sindaco, Valerio Vesprini, e dell’assessore all’istruzione Marco Tombolini. Tutti presenti: un pienone! Lanciotti ha precisato che la rivoluzione nella gestione del servizio mensa ha riguardato in primis la sistemazione del personale mediante lo svolgimento di concorsi per l’assunzione di 5 persone da destinare alla cucina e 5 sporzionatrici: "Fino all’anno scorso veniva utilizzato personale assunto tramite le agenzie di lavoro interinale, lo ritengo un metodo poco corretto, da qui la scelta dei concorsi". Ha sottolineato Lanciotti.

Dell’organico del servizio mensa scolastica, oltre alle 5 addette alla cucina e le 5 sporzionatrici fanno parte Francesca Menconi responsabile del servizio, Abdel Jalil, responsabile della cucina e la nutrizionista Laura Calza che si occupa dei menù, in particolare delle diete speciali. La rivoluzione non ha riguardato solo il personale ma anche l’approvvigionamento delle materie prime. Prima c’era un solo fornitore che dava tutto. Adesso le forniture sono state spacchettate con la scelta di fornitori a chilometro zero, specie frutta e verdura, aziende biologiche e locali, sia per la carne bianca che per quella rossa e la pasta. Tra le iniziative: il progetto ’Sprechi zero’, ovvero il cibo che resta nel piatto dei bambini prima veniva gettato adesso viene dato al canile di Gazzoli con il quale è stata firmata una convenzione. Un’altra convenzione è stata sottoscritta con l’associazione ’Sirio 2006’ a cui si dà il cibo che non viene sporzionato, in media una quindicina di pasti (600 in media sono serviti nella mensa), da distribuire a cittadini segnalati dai servizi sociali che si trovino in situazione di bisogno.

L’assessore Tombolini ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla partecipata: "L’amministrazione comunale riserverà la massima attenzione al servizio mensa. Il riscontra da parte delle famiglie in merito alle diete speciali è stato buono segno che sia stata scelta la strada giusta".

Silvio Sebastiani